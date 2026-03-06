EEUU «no será capaz» de garantizar suficientes misiles en el Golfo y en Ucrania al mismo tiempo, dice un comisario europeo

afp_tickers

2 minutos

El comisario europeo de Defensa y Espacio alertó este viernes de que Estados Unidos «no será capaz» de producir y entregar suficientes misiles al mismo tiempo en el Golfo y en Ucrania.

«Está ahora muy claro que con la crisis iraní (…) los estadounidenses no serán realmente capaces de garantizar suficientes misiles a la vez a los países del Golfo, al ejército norteamericano y a las necesidades de Ucrania», declaró Andrius Kubilius.

Por ello, «se ha vuelto más urgente para nosotros, en Europa, aumentar la producción de sistemas de defensa aérea y de misiles balísticos», insistió Kubilius, que emprendió en Polonia una gira europea destinada a alentar la producción europea en ese ámbito.

El comisario incidió en las necesidades «inmensas» de misiles por parte de Ucrania, para seguir defendiéndose de la invasión rusa.

Según él, los ucranianos, «sólo en la temporada de invierno y por cuatro meses», necesitaban unos 700 misiles Patriot, lo que corresponde «más o menos al número de misiles que los fabricantes americanos son capaz de sacar en un año».

En una rueda de prensa común con el ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, el comisario estimó que en cuanto a la producción europea de misiles «la situación es realmente crítica».

«Es evidente que tendremos que desarrollar de manera rápida y urgente nuestra propia producción de misiles», enfatizó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso recientemente a los países aliados de Estados Unidos en Oriente Medio intercambiar sus misiles antiaéreos Patriot por interceptores ucranianos de drones, para protegerse en este caso de los drones iraníes.

sw/avl/hgs