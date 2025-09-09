EEUU aborda con autoridades del este y oeste de Libia la unificación del país

Trípoli, 9 sep (EFE).- El Gobierno de EEUU se reunió la semana pasada en Roma con representantes de las autoridades del este y oeste de Libia para «superar las divisiones, unificar las instituciones y promover la estabilidad y la paz» en el dividido país, informó este martes la Embajada estadounidense.

La presentación diplomática no detalló los nombres de los asistentes, con los que considero que el proceso político es una «necesidad» para la prosperidad económica de Libia, lo que «impulsará» el desarrollo del pueblo libio y de sus socios internacionales.

La reunión se celebró en medio de las negociaciones sobre la aplicación de una hoja de ruta política para poner fin a la transición en Libia que impulsa la representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, y desveló el pasado 21 de agosto ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El país magrebí vive sumido en una inestabilidad política desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011, y desde 2014 está dividido en dos gobiernos: el de Trípoli, y el de Bengasi, controlado por el mariscal Jalifa Haftar.

Ante esta división política, Tetteh planteó mediante la hoja de ruta crear, en un plazo de entre 12 y 18 meses, «un marco electoral para celebrar comicios presidenciales y legislativos, formar un gobierno unificado y lanzar un diálogo nacional» entre libios. EFE

