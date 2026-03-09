EEUU acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos

Viena, 9 mar (EFE).- Estados Unidos acusó este lunes a China de permitir que su industria química mantenga vínculos con los cárteles del narcotráfico y facilite así el flujo de precursores para fabricar fentanilo, un opioide que ha causado centenares de miles de muertos en Norteamérica en la última década.

«Sabemos de dónde vienen los precursores químicos. Se fabrican por millones de toneladas en China. Sabemos que se mueven a través de la cadena de suministro global», manifestó en una reunión de la ONU en Viena la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EEUU, Sara Carter.

«Sabemos que los débiles controles de exportación de China y su laxa aplicación de la ley permiten a su industria química establecer relaciones con los cárteles», agregó la representante estadounidense en la denominada Comisión de Estupefacientes de la ONU, reunida desde hoy en la capital austríaca. EFE

