EEUU adquiere seis aviones para tener una flota propia para deportaciones, según el Post

2 minutos

Washington, 10 dic (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos firmó recientemente un contrato de casi 140 millones de dólares para la adquisición de seis aviones Boeing 737 destinados a operaciones de deportación, una medida que permitirá a la agencia operar su propia flota, según adelantó este miércoles The Washington Post.

Hasta ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dependía de vuelos chárter de compañías privadas para llevar a cabo expulsiones.

De acuerdo con la información divulgada, la compra se financiará con parte de los 170.000 millones de dólares aprobados por el Congreso a principios de este año para respaldar la agenda de frontera e inmigración del presidente estadounidense, Donald Trump, durante los próximos cuatro años, recursos incluidos en el amplio paquete fiscal impulsado por el Partido Republicano y aprobado en julio.

Se desconocen por el momento los modelos concretos de estos 737, que pueden albergar entre 85 y unas 200 personas a bordo dependiendo de la configuración.

El anuncio llega después de que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirsti Noem, haya indicado en anteriores ocasiones que le gustaría que su agencia tuviera aviones propios para ejecutar las deportaciones.

Hace un mes, el diario The Wall Street Journal reveló que Noem había dado la orden a ICE para comprar diez aviones Boeing 737 de la aerolínea Spirit Airlines, pero que la operación no logró concretarse.

Trump ha acelerado la cantidad de detenciones de migrantes dentro del país, con el objetivo de cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo el mayor número de deportaciones en «la historia de EE.UU.»

Pero el Gobierno estadounidense no ha publicado datos oficiales sobre cuántas personas han sido expulsadas en lo que va de año, desde que el republicano asumió el poder en enero.

Según datos filtrados a la cadena CNN a finales de agosto, ICE había deportado casi 200.000 personas en los primeros siete meses del año. EFE

