EEUU advierte que el lanzamiento de proyectiles de Hizbulá contra Israel es «insostenible»

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Washington, 25 may (EFE).- Estados Unidos advirtió este lunes de que el continuo lanzamiento de proyectiles por parte de Hizbulá contra Israel es «insostenible» y señaló al grupo chií por querer «sabotear» las conversaciones de paz entre el Gobierno libanés y el israelí.

«El ‘statu quo’ es insostenible», declaró a la prensa una fuente del Departamento de Estado, que aseguró que desde el 17 de abril Hizbulá ha roto el alto el fuego con el lanzamiento de 1.000 drones y 700 cohetes para «intentar sabotear las negociaciones».

«Hizbulá es totalmente responsable de la situación actual», agregó la misma fuente, que justificó los continuos ataques israelíes contra territorio libanés: «No se puede esperar que Israel absorba pasivamente los ataques contra sus fuerzas armadas y civiles».

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se expresó así el mismo día en el que el medio estadounidense Axios publicó que Washington respaldaría una escalada en la ofensiva militar israelí en represalia a los ataques de Hizbulá.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, instó este lunes al primer ministro Benjamín Netanyahu, a retomar «una guerra a gran escala» contra el Líbano, además de cortarles el suministro eléctrico a este país.

La semana pasada, el Líbano e Israel, que han mantenido tres rondas de negociaciones de paz en Washington, acordaron extender el alto el fuego 45 días más, sin embargo, el Estado judío continúa atacando el territorio libanés diariamente.

Hizbulá no participa en las conversaciones en marcha, cuya próxima ronda tendrá lugar los próximos 2 y 3 de junio en Washington, así como una reunión a nivel militar en el Pentágono el 29 de mayo. EFE

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