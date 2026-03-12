EEUU afirma haber atacado 6.000 objetivos en Irán, incluyendo 30 minadores

2 minutos

Miami (EE.UU.), 12 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses han atacado cerca de 6.000 objetivos en los 13 días que van de la guerra contra Irán, incluyendo más de 30 barcos encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, afirmó este jueves el Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom).

El organismo militar, con sede en Florida, reportó más de 60 buques militares destruidos en Irán, además de los minadores, en un recuento sobre la Operación ‘Furia épica’, que comenzó el 28 de febrero.

Entre los objetivos atacados, el Centcom enunció centros de comando y control, así como sitios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, en inglés).

También mencionó sitios de misiles balísticos, submarinos, sistemas de defensa aérea, infraestructura de comunicación militar y fábricas de drones y armas.

«Las fuerzas del Centcom están bombardeando blancos para desmantelar el aparato de seguridad del régimen, priorizando ubicaciones que representen una amenaza inminente», añadió.

Las fuerzas estadounidenses han priorizado esta semana la lucha contra los buques minadores en medio de las amenazas de Irán contra el estrecho de Ormuz, por donde pasaba antes del conflicto la quinta parte del petróleo global.

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí llamó este jueves a mantener cerrado el estrecho, amenazó a las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la «sangre de los mártires será vengada».

Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado el miércoles que EE.UU. destruyó «en una sola noche» casi todos los buques iraníes encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, aunque países como Noruega prohibieron este jueves a sus barcos transitar por esa vía marítima.

Tras 13 días de guerra, suman más de 1.300 muertos en Irán, según la Media Luna Roja, mientras que en Líbano hay al menos 687 fallecidos por los ataques de Israel.

En tanto, han fallecido siete soldados estadounidenses por ataques de Irán sobre instalaciones militares de Washington en países del Golfo, además de un elemento de la Guardia Nacional de Estados Unidos que murió por una «emergencia médica» en Kuwait en medio de la guerra. EFE

ppc/ims/rcf