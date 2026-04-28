EEUU afirma que analiza la última propuesta de Irán para reabrir Ormuz

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La Casa Blanca anunció el lunes que analiza la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, dos meses después del inicio de la guerra en Oriente Medio.

Las conversaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a este conflicto, que ha trastocado la economía mundial con un doble bloqueo de ese estrecho vital para el tránsito de hidrocarburos, no han dado resultados.

Mientras tanto, una frágil tregua está activa desde hace casi tres semanas.

El presidente Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní, luego de que la república islámica enviara «mensajes escritos» a Washington a través del mediador Pakistán, informó la agencia de noticias Fars.

En ellos, Irán detalló sus líneas rojas en las negociaciones, incluido su espinoso programa nuclear y Ormuz, reportó también la prensa estadounidense.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en una rueda de prensa que la oferta estaba «siendo discutida», aunque se negó a asegurar si Trump la aceptaría.

Al ser preguntado sobre los términos de la propuesta de Irán, el secretario de Estado Marco Rubio dijo a Fox News que era «mejor» de lo que Washington pensaba que «iban a presentar», pero cuestionó si era genuina.

«Tenemos que asegurarnos de que cualquier trato que se haga, cualquier acuerdo que se alcance, sea uno que les impida definitivamente lanzarse a por un arma nuclear en cualquier momento», afirmó.

– «Exigencias excesivas» –

El canciller de Irán, Abás Araqchi, culpó el lunes a Washington por el fracaso de las conversaciones de paz durante una visita a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin le prometió el apoyo de Moscú para poner fin a la guerra.

«Los planteamientos de Estados Unidos hicieron que la ronda anterior de negociaciones, a pesar de los avances, no lograra alcanzar sus objetivos debido a las exigencias excesivas», dijo el ministro iraní.

Araqchi también desmintió cualquier debilitamiento de Irán a pesar de los miles de ataques que han azotado el país durante las primeras semanas de la guerra y del bloqueo marítimo impuesto por Washington a sus puertos.

«Se ha hecho evidente que la república islámica es un sistema estable, robusto y poderoso», le dijo a Putin, según la televisión estatal rusa.

Araqchi se encontraba en San Petersburgo tras visitar Omán y Pakistán.

Islamabad había acogido sin éxito una primera ronda de conversaciones entre las dos partes, y la visita de Araqchi este fin de semana había suscitado esperanzas de más diálogos.

Sin embargo, Trump canceló el viaje previsto de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

«Pueden llamarnos», justificó el magnate republicano a Fox News, al asegurar que la cancelación no supone un retorno a las hostilidades.

– Balance revisado en Minab –

Teherán, por su parte, exige «garantías creíbles» para su seguridad con miras a una normalización en el golfo, dijo el embajador iraní Amir Iravani durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que decenas de países condenaron el bloqueo de Ormuz.

De su parte, el Parlamento iraní prepara una ley que prevé ponerlo bajo la autoridad de las fuerzas armadas.

Según ese texto, los buques israelíes tendrán prohibido pasar por allí y los peajes deberán pagarse en riales iraníes.

«No podemos tolerar que los iraníes intenten instaurar un sistema en el que ellos decidan quién puede utilizar una vía marítima internacional y cuánto hay que pagarles por usarla», replicó Rubio en Fox News.

Sobre el terreno, en Teherán, «la situación se ha vuelto aterradora», contó Farshad, un empresario de 41 años. «La gente está consternada por no tener dinero para comprar nada ni para comer», dijo a la AFP.

Desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, la guerra en Oriente Medio ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano.

El balance de uno de los episodios más dramáticos del conflicto, un bombardeo el primer día de la guerra contra una escuela de Minab, en el sur de Irán, fue revisado a 155 muertos (entre ellos 120 niños) frente a los 175 anteriores, informó la televisión estatal iraní.

En el frente libanés, los ataques israelíes en el sur del país, donde el Estado hebrero afirma que su objetivo es el grupo proiraní Hezbolá, causaron cuatro muertos y 51 heridos el lunes, según el Ministerio de Salud local.

Esto eleva a al menos 40 el número de personas fallecidas en Líbano desde el inicio de una tregua en la zona, teóricamente vigente desde el 17 de abril, según un recuento de la AFP basado en las cifras oficiales.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, reafirmó su rechazo a las negociaciones directas previstas entre Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos.

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