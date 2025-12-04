EEUU agradece a España la repatriación de una mujer y un menor del noreste de Siria



Washington, 4 dic (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos agradeció este jueves a España la repatriación de una mujer y un menor desde un campamento de refugiados en el noreste de Siria, una operación que Madrid realizó a fines de noviembre con la ayuda de Washington.

«EE.UU. agradece a España por colaborar en la repatriación de sus nacionales y expresa su gratitud a nuestros socios locales, las Fuerzas Democráticas Sirias, por su ayuda para facilitar esta repatriación y su compromiso para garantizar la derrota duradera del Estado Islámico (EI)», indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

La repatriación tuvo lugar el pasado 25 de noviembre desde el campamento de refugiados de Roj, en el noreste sirio, donde permanecen excombatientes del EI y sus familiares.

En total, en los campamentos de Roj y Al Hol se encuentran unas 11.600 personas de más de 70 países, la mayoría de las cuales son niños menores de 12 años, según datos del Gobierno estadounidense.

Entre ellos, aproximadamente 3.700 son ciudadanos de más de 30 países europeos.

«La única solución duradera a los desafíos humanitarios y de seguridad en el noreste de Siria es que los países de origen repatríen, rehabiliten, reintegren y, cuando corresponda, garanticen que sus ciudadanos respondan por sus actos pasados», advirtió el Departamento de Estado.

Según Washington, esta es la única manera de «reducir el riesgo de un resurgimiento del EI en la región y se puede garantizar un futuro estable para Siria». EFE

