EEUU agradece a la Policía colombiana protección de su embajada durante protesta en Bogotá

Bogotá, 18 oct (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó este sábado su «profundo agradecimiento» a la fuerza pública colombiana, que el viernes protegió esa sede diplomática durante los «actos violentos» que dejaron a cuatro policías heridos con flechas en una protesta contra la política estadounidense hacia Gaza, Venezuela y Ecuador.

«Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los valientes miembros de la fuerza pública colombiana que protegieron nuestras instalaciones y personal ante los actos violentos registrados en las protestas de ayer frente a nuestra Embajada», escribió la misión diplomática en la red social X.

La embajada también deseó una pronta recuperación a los policías heridos y reiteró su compromiso de continuar trabajando con Colombia por la seguridad de ambos países.

La manifestación del viernes hizo parte de una «jornada antimperialista» que se tornó violenta frente a la sede diplomática de Estados Unidos, ubicada en el occidente de Bogotá, sobre una de las principales avenidas de la ciudad, lo que obligó a la intervención de la Policía.

El alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, confirmó que cuatro policías resultaron heridos en la cara, piernas y brazos en los ataques a la embajada por parte de «unos delincuentes, algunos encapuchados» que usaron «artefactos incendiarios, explosivos y flechas».

Los hechos, calificados como «intento de homicidio» por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, fueron rechazados también por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien los atribuyó a un «grupo más radical» del denominado Congreso de los Pueblos.

Esta plataforma, que agrupa comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y movimientos sociales, llegó a Bogotá el pasado 13 de octubre y se tomó una plazoleta de la Universidad Nacional, la principal institución pública de educación superior del país. EFE

