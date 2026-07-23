EEUU amenaza con castigar a Irán tras ataques de rebeldes de Yemen a buques

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La guerra en Oriente Medio se extiende a nuevos frentes y amenaza con repercusiones para la economía global con la ofensiva de los rebeldes de Yemen, aliados de Irán, contra buques sauditas en el mar Rojo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con un «gran castigo militar» a Irán y a los rebeldes hutíes de Yemen si lanzan nuevos ataques.

Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se reanudaron a principios de este mes tras un alto el fuego que duró apenas semanas, en una espiral que volvió a sumir a la región en un caos por el control del vital estrecho de Ormuz.

El conflicto se extendió al mar Rojo esta semana después de que los rebeldes de Yemen declararan un bloqueo de los puertos de Arabia Saudita y después afirmaran que atacaron a dos petroleros sauditas.

El barril de Brent del mar del Norte trepó por encima de los 100 dólares durante la jornada por los temores sobre el suministro de petróleo por el mar Rojo, una vía alternativa para evitar el estrecho de Ormuz.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó en una reunión del Consejo de Seguridad que la situación en Oriente Medio «está fuera de control».

«Una crisis alimenta a otra. Una escalada desencadena la siguiente», declaró.

Mientras tanto, Jordania y Kuwait informaron haber interceptado proyectiles, mientras que el ejército de Irán y sus Guardianes de la Revolución anunciaron golpes a objetivos militares estadounidenses en ambos países.

«Las represalias de las fuerzas armadas continuarán mientras sigan los ataques de Estados Unidos contra la infraestructura y las zonas costeras del país», dijo el portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Mohamad Akraminia, según la televisión estatal.

– Ataques en el mar Rojo –

Estas hostilidades se produjeron tras la duodécima noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra instalaciones militares de la república islámica.

El miércoles, el presidente Donald Trump advirtió que su país bombardeará la infraestructura civil iraní cada vez que Teherán dispare contra buques en Ormuz, dada su importancia en el comercio global de hidrocarburos.

El canciller iraní, Abás Araqchi, respondió que Teherán responderá de la misma manera: «Nuestra doctrina de defensa es clara: ojo por ojo».

Los medios estatales iraníes informaron este jueves que un ataque estadounidense mató a dos personas en Shalamcheh, en la frontera de la república islámica con Irak.

También reportaron que dos misiles estadounidenses impactaron en Bushehr, sede de la única planta nuclear civil del país y blanco frecuente de Washington.

Los hutíes yemenitas afirmaron que atacaron el miércoles con misiles y drones dos petroleros sauditas en el mar Rojo, el Encelia y el Layla, y concretaron así su amenaza de bloquear a Arabia Saudita en esas aguas que sirven de vía alterna a Ormuz.

Riad confirmó que el Encelia fue alcanzado, sin hacer comentarios sobre el otro petrolero.

Aún no está claro hasta qué punto los hutíes podrían implementar un bloqueo, pero la amenaza podría agravar el impacto del cierre que Irán mantiene en Ormuz.

Allí los Guardianes iraníes afirmaron este jueves que impidieron el paso a tres petroleros, mientras Washington y Teherán compiten por el control de esta ruta por la que transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra.

Al margen de una cumbre del sudeste asiático en Filipinas, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, dijo que Irán había engañado a los hutíes para que atacaran el tráfico marítimo en el mar Rojo.

«Los hutíes, en general, fueron inteligentes y se mantuvieron al margen de todo esto durante todo el conflicto, pero ahora, al parecer, se han dejado engañar y han ido tras Arabia Saudita y sus barcos», consideró.

Omán, un mediador clave en la prolongada guerra entre los hutíes y Arabia Saudita, dijo que estaba trabajando para reanudar las conversaciones entre ambas partes, al tiempo que expresó su «gran preocupación» por la situación en el mar Rojo.

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