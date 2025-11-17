EEUU anuncia el fin de las restricciones aéreas y operaciones normales a partir del lunes

Miami, 16 nov (EFE).- El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos anunció este domingo el final de las restricciones aéreas por el cierre del Gobierno y que, a partir del lunes, habrá operaciones normales en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (NAS, en inglés).

La medida del DOT de Estados Unidos y de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) acaba con la reducción de operaciones en 40 aeropuertos que anunció el 5 de noviembre la Administración de Donald Trump por la prolongación del cierre del Gobierno que comenzó el 1 de octubre.

El cierre gubernamental federal de 43 días, el más largo de la historia estadounidense, gravó la escasez de controladores aéreos y provocó recortes de hasta el 6 % de los vuelos en dichos aeródromos, de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York. EFE

