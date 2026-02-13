EEUU anuncia el final del proceso de traslado de 5.700 yihadistas del EI de Siria a Irak

1 minuto

Beirut, 13 feb (EFE).- Estados Unidos anunció este viernes el final del proceso de traslado de prisioneros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) desde Siria hasta Irak, adonde han llegado más de 5.700 miembros de la formación en las últimas tres semanas, coincidiendo con el traspaso de cárceles kurdas a Damasco.

«La misión de traslado de 23 días comenzó el 21 de enero y llevó a que las fuerzas de EE.UU. transportaran con éxito a más de 5.700 hombres combatientes adultos del EI desde centros de detención en Siria a custodia iraquí», informó en un comunicado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM).

Según la nota, el proceso concluyó el jueves con un vuelo nocturno desde el noreste del territorio sirio.

Hace tres semanas, Washington informó de que trasladaría a Irak a hasta 7.000 yihadistas para ayudar a garantizar su permanencia en instalaciones seguras.

El anuncio se produjo en medio de la implementación de un acuerdo entre Damasco y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que hasta ahora gestionaban las principales cárceles para yihadistas y campamentos para sus familiares en el noreste de Siria.

También el mes pasado, coincidiendo con una serie de choques entre el Gobierno central y las FSD, se registraron fugas en al menos una cárcel con prisioneros del EI y el infame campo de Al Hol, que alberga a miles de familiares de terroristas. EFE

njd/ah