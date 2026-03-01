EEUU anuncia la destrucción del cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán

Estados Unidos afirmó este domingo que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán, después de informar de las primeras bajas estadounidenses en el segundo día de ataques para derrocar al gobierno iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que prevé que las operaciones militares se extiendan durante cuatro semanas, después del inicio de la ofensiva el sábado.

«Calculamos que serán unas cuatro semanas» de ataques, declaró Trump al periódico británico Daily Mail. Después prometió vengar las muertes de los militares estadounidenses caídos.

Irán multiplicó este domingo sus ataques de represalia a los países del Golfo y a Israel, tras jurar que vengará la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei, durante bombardeos de Estados Unidos e Israel en la madrugada del sábado.

Más temprano, el mandatario republicano señaló que «hablará» con los líderes iraníes, pero no precisó cuándo ni con quiénes. Además de Jamenei murieron el jefe de los Guardianes de la Revolución, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor.

El ejército ideológico iraní aseguró haber lanzado un ataque «a gran escala» contra «el enemigo». Un funcionario de Teherán precisó que tienen como blanco las bases estadounidenses en esos países, y no a sus vecinos.

En Teherán, la televisión estatal iraní afirmó haber sido blanco de bombardeos, y varios medios reportaron también un bombardeo al hospital Gandhi. El ejército israelí afirmó haber asestado un «duro golpe» a los centros de mando y control de Irán este domingo.

La república islámica se encuentra en la cuerda floja desde la brutal represión de protestas antigubernamentales en diciembre y enero que se saldó con miles de muertos. Trump amagó entonces con atacar, pero se retuvo hasta este sábado.

Washington también acusa a Teherán de no ceder en las exigencias para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear y balístico.

Al mismo tiempo, tres barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, la puerta al Golfo, que los Guardianes de la Revolución iraníes declararon cerrado «de facto», según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Por allí transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial. Para tratar de contener una escalada de precios, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron este domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril.

– Irán contraataca –

En respuesta al operativo lanzado el sábado, Teherán contraatacó con bombardeos contra vecinos del Golfo, en particular aquellos que albergan bases estadounidenses, y contra Israel.

Nueve personas murieron y 11 siguen desaparecidas en Bet Shemesh, en el centro de Israel, cuando un edificio se derrumbó por el «impacto directo» de un misil iraní, anunciaron los socorristas. La víspera, una mujer murió en Tel Aviv.

El servicio de emergencia israelí Magen David Adom reportó al menos heridos cerca de Jerusalén.

Periodistas de AFP escucharon explosiones en Dubái, Doha, Riad y Manama. Kuwait dio cuenta de un muerto y más de 30 heridos. En Emiratos Árabes Unidos tres personas murieron y 58 resultaron heridas desde el sábado.

Y Omán, mediador en las negociaciones reanudadas en febrero entre Irán y Estados Unidos, fue atacado por primera vez el domingo.

Estados Unidos lamentó sus primeras bajas este domingo: tres militares, de los que el CENTCOM no detalló la identidad ni el lugar en que cayeron.

Israel anunció por su lado la movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán, y la aviación intensificará sus operaciones en Teherán, según avisó el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

– Oriente Medio «tiene mucho que perder» –

La OTAN hizo saber que está ajustando sus fuerzas en Europa para contrarrestar posibles amenazas de «misiles balísticos» o drones que pudieran venir de Oriente Medio.

Los dirigentes de Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

La jefa de la diplomacia de la UE advirtió este domingo que Oriente Medio «tiene mucho que perder» en caso de una guerra prolongada e instó a Irán a abstenerse de lanzar ataques indiscriminados en represalia

El anuncio de la muerte de Jamenei, de 86 años, a quien Trump definió como «una de las personas más malvadas de la historia», fue acogido con vítores por algunos iraníes pero en cuanto se confirmó hubo manifestaciones a favor del gobierno. «¡Muerte a Estados Unidos!», coreaban.

Un camionero de Teherán expresó su pesimismo.

«No sé qué va a pasar en el futuro, pero no será nada bueno para los iraníes».

El país queda ahora en manos de un triunvirato compuesto por el presidente Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, y Alireza Arafi, dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución.

Los ataques también provocaron la mayor perturbación en el transporte aéreo desde la pandemia de covid-19, con miles de vuelos hacia Oriente Medio retrasados o cancelados.

La naviera danesa Maersk suspendió el paso de sus buques por el estrecho de Ormuz «hasta nuevo aviso». La compañía italo-suiza MSC, líder mundial del sector, ordenó el domingo a todos sus buques en el Golfo que se pongan a salvo y suspendió los cargamentos con destino a Oriente Medio.

