EEUU anuncia sanciones contra capos y presuntas empresas del cártel de Sinaloa

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El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles sanciones contra más de una docena de capos y empresas presuntamente vinculadas al mexicano cártel de Sinaloa, acusadas de ser las encargadas del lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.

Los dos principales sancionados son Armando Ojeda Avilés, acusado de ser el principal responsable del lavado de dinero, y el capo Jesús «Chuy» González Peñuela, sobre el que ya hay una recompensa de 5 millones de dólares desde enero de 2024.

La lista de sancionados distribuida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) también incluye al que es considerado el jefe financiero de la red, Jesús Alonso Aispuro, y a Rodrigo Alarcón Palomares, quien se encargaría de toda una red de recolección de dinero en Estados Unidos.

Familiares de esos capos fueron también sancionados por gestionar una empresa de seguridad, Grupo Especial Mamba Negra, y un restaurante en Chihuahua (norte de México), Gorditas Chiwas.

El cártel de Sinaloa fue declarado organización narcoterrorista por orden presidencial de Donald Trump el año pasado, y se ha convertido en uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense.

Hace dos semanas, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otras nueve personas de su entorno, de trabajar para el cártel, lo que provocó tensión con el gobierno de la mexicana Claudia Sheinbaum.

El gobernador dejó el cargo, mientras que dos de sus colaboradores, el secretario de Finanzas y el de Seguridad, se entregaron a las autoridades estadounidenses.

jz/lb