EEUU anuncia una reevaluación de su despliegue militar en Europa

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves en la OTAN una reevaluación de la presencia militar estadounidense en Europa, en medio de las presiones de Washington para que sus aliados asuman su propia defensa.

«Será una evaluación real. Estará diseñada para garantizar que la OTAN avance con rapidez e irreversiblemente hacia un liderazgo europeo, asumiendo la responsabilidad principal en la defensa de Europa», declaró Hegseth en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas.

«Es una revisión en la que algunos países suspenderán y otros aprobarán con matrícula de honor», aseguró, indicando que el proceso durará uno seis meses.

El jefe del Pentágono indicó que la medida también tiene como objetivo garantizar que «el acceso, las bases y el sobrevuelo de Estados Unidos estén claramente definidos y asegurados», después de que algunos países europeos impusieran restricciones a las fuerzas estadounidenses durante la guerra con Irán.

«Fue vergonzoso. Estos aliados pusieron en riesgo a los hijos e hijas de Estados Unidos, a nuestros hijos e hijas. No hay excusa para eso», afirmó.

Estados Unidos quiere asegurarse de que los aliados cumplan el compromiso adquirido el año pasado de aumentar considerablemente su gasto en defensa, antes de una cumbre de la OTAN prevista el mes que viene en Turquía.

Hegseth advirtió que, a partir de ahora, el pago de las cuotas estadounidenses para cubrir los costes de funcionamiento de la OTAN, que en 2026 ascenderán a unos 790 millones de dólares, estará «condicionado» a que los aliados alcancen los objetivos de gasto.

«Allí donde otros aliados no gasten con urgencia, nuestras contribuciones disminuirán», subrayó.

La advertencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, que hasta ahora había adoptado un tono conciliador, son un aviso para los aliados de la OTAN, preocupados por el compromiso de Washington con la defensa de Europa.

– «Más tiempo» –

El año pasado, durante la cumbre de la OTAN en La Haya, los aliados se comprometieron a destinar, de aquí a 2035, al menos el 5% de su producto interior bruto (PIB) a gastos de seguridad, de los cuales el 3,5% sería para gastos estrictamente militares.

España se desmarcó públicamente de ese objetivo, lo que le ha costado varias reprimendas del presidente Donald Trump.

El año pasado, los 32 países de la OTAN habían cumplido ya el objetivo anterior: el 2 % de gasto militar respecto al PIB, decidido en 2014.

A pesar de las críticas, el secretario de Defensa reconoció los avances de muchos miembros de la OTAN para reforzar su defensa y aseguró que se están logrando progresos.

«Algunos de nuestros aliados han recibido el mensaje y han dado un paso al frente. Saben quiénes son, y se lo agradecemos mucho», aseguró.

Por su parte el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, indicó que «Europa y Canadá gastarán en 2025 más de 90.000 millones de dólares adicionales en comparación con 2024, lo que supone un aumento de casi el 20 % en el gasto en defensa»,

Washington ha dejado claro a Europa que quiere que los aliados del continente asuman la responsabilidad principal de su propia defensa convencional, mientras el foco de Estados Unidos se desplaza hacia China.

«Podremos compensar muchas cosas pero necesitamos un poco más de tiempo, y ese es el mensaje claro», dijo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

El cambio de rumbo estadounidense hace temer que aumente la vulnerabilidad europea frente a Rusia, cuatro años después del inicio de la invasión rusia de Ucrania.

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