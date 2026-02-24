EEUU apela y deja en el limbo la disputa con China en la OMC por los vehículos eléctricos

2 minutos

Ginebra, 24 feb (EFE).- Estados Unidos apeló este martes un reciente fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) favorable a China en su reclamación por los créditos fiscales estadounidenses a la producción de vehículos eléctricos y proyectos de energía renovable, lo que en la práctica deja en el limbo el contencioso.

En condiciones normales, la medida tomada por Estados Unidos llevaría el caso a la última instancia en el sistema de resolución de disputas de la OMC, el Órgano de Apelación, pero éste permanece bloqueado desde 2019 por la negativa estadounidense a nombrar nuevos jueces, lo que mantiene decenas de disputas en ese limbo legal.

Fuentes próximas a la OMC indicaron que el caso permanecerá bloqueado a menos de que las dos partes busquen un acuerdo bilateral o accedan a resolver la disputa por vías alternativas en la propia organización, como los paneles de arbitraje.

El 30 de enero, un panel de solución de diferencias de la OMC consideró que los créditos fiscales de Estados Unidos eran incompatibles con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (TRIMS) y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SCM).

El panel concluyó además que Estados Unidos «no logró demostrar que dichas medidas fueran necesarias para la protección de la moral pública estadounidense».

EE.UU. defendía que los créditos para promover la producción local de vehículos eléctricos y energías renovables protegían esa «moral pública» al impulsar en la sociedad norteamericana valores como la lucha contra el cambio climático.

China presentó esta disputa ante la OMC en marzo de 2024, alegando que determinados créditos de Estados Unidos bajo su Ley de Reducción de la Inflación no respetan las normativas comerciales internacionales al discriminar los productos de origen chino.

Los créditos están destinados a incentivar la fabricación en Estados Unidos de vehículos eléctricos y componentes como baterías, así como paneles solares, turbinas eólicas y otras estructuras para el desarrollo de energías renovables.

China sostiene que se trata de subsidios condicionados al uso de producción nacional estadounidense, distorsionando el comercio y desplazando artificialmente a proveedores extranjeros. EFE

abc/psh