EEUU aporta 3 millones de dólares a Panamá para limpiar el Darién tras crisis migratoria

3 minutos

Ciudad de Panamá, 27 may (EFE).- Estados Unidos ha anunciado este miércoles una aportación de 3 millones de dólares a Panamá para eliminar desechos y escombros en la selva del Darién, un sitio Patrimonio de la Humanidad que resultó dañado por la crisis de migrantes irregulares que la atravesaron por centenares de miles cada año entre 2021 y 2024.

Entre 2021 y 2024 atravesaron esta selva, que es la frontera natural entre Panamá y Colombia, alrededor de 1,2 millones de personas, de acuerdo con las estadísticas oficiales panameñas. En el 2023 lo hicieron 520.000 migrantes, la cifra más alta durante la crisis.

El Tapón del Darién es el pulmón natural que enlaza Centroamérica con el sur del continente. Es un parque nacional panameño de 579.000 hectáreas que está inscrito desde 1981 como un sitio Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o Unesco.

Se trata de un paraje poseedor de «una excepcional variedad de hábitats» que incluye playas de arena, litorales rocosos, manglares, marismas y bosques tropicales de tierras altas y bajas, como lo describe la Unesco.

«Estamos anunciando una colaboración de 3 millones de dólares con el Ministerio de Ambiente de Panamá para apoyar los esfuerzos de la restauración en el Darién tras el devastador impacto de la migración ilegal masiva impulsada por las fallidas políticas de fronteras abiertas de la administración anterior», ha afirmado el embajador de EE. UU. en Panamá, Kevin Cabrera.

Esta iniciativa trabajará directamente con el Ministerio de Ambiente y las comunidades de la provincia de Darién, muchas de ellas indígenas, para eliminar desechos y escombros, mejorar la gestión de aguas residuales y la calidad de vida de las comunidades, dice una nota de prensa de la Embajada estadounidense.

Según cálculos difundidos en el 2023 por el Ministerio de Ambiente de Panamá, cada migrante que cruzaba el Darién dejaba unos 9 kilos de residuos durante su travesía por la jungla, que llegaba a prolongarse varios días a través de cuatro rutas.

En agosto de 2023, el Gobierno panameño del entonces presidente Laurentino Cortizo afirmó que para esa fecha se acumulaban unas «9.000 toneladas de basura» en la selva y que llevaría «60 años restaurarla».

El embajador Cabrera ha destacado que «gracias al liderazgo de los presidentes» de EE. UU., Donald Trump, y Panamá, José Raúl Mulino, «el Darién está cerrado para los carteles de la droga, las organizaciones criminales transnacionales y los inmigrantes» irregulares.

El flujo migratorio irregular desde Sudamérica hacia el Norte a través de la selva del Darién pasó de superar las 500.000 personas en el 2023 a alrededor de 3.000 en el 2025.

Esto se atribuye a la dura política inmigratoria del Gobierno Trump, basada en deportaciones masivas y fuertes restricciones internas para esta población, a lo que se suman medidas panameñas como el cierre de caminos en la selva fronteriza con Colombia. EFE

gf/mt/icn