EEUU aportará 1.600 millones de dólares en Kenia bajo nuevo marco de cooperación sanitaria

3 minutos

Nairobi, 5 dic (EFE).- Kenia y Estados Unidos firmaron un histórico acuerdo de cooperación sanitaria que llevará a Washington a invertir 1.600 millones de dólares en el sistema de salud keniano durante los próximos cinco años, el primero de este tipo alcanzado bajo la reestructuración de la ayuda exterior impulsada por la Administración de Donald Trump.

La firma tuvo lugar el jueves en Washington, donde el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, refrendaron formalmente el marco, que establece que los fondos irán directamente a las instituciones gubernamentales, eliminando la participación de terceros, como ONG.

El presidente keniano, William Ruto, que presenció la ceremonia, afirmó que el acuerdo prioriza la inversión en equipamiento médico moderno, la entrega fiable de suministros esenciales, la ampliación del personal sanitario y una mayor cobertura de seguros para la población, según informó el Gobierno keniano en un comunicado.

«La firma del histórico Marco de Cooperación Sanitaria entre Kenia y el Gobierno de los Estados Unidos marca un fortalecimiento significativo de nuestro compromiso con la plena materialización de la cobertura sanitaria universal», remarcó Ruto.

El acuerdo convierte a Kenia en el primer país en adherirse al nuevo marco de cooperación sanitaria de Estados Unidos, una decisión que, según Ruto, «refleja la creciente confianza en la fortaleza, la sostenibilidad y el impulso reformista de nuestros sistemas sanitarios».

Ruto sostuvo que la alianza representa un «cambio decisivo» en la forma en que se presta el apoyo sanitario externo, al subrayar que los recursos se canalizarán directamente a través de los sistemas gubernamentales kenianos «para mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas».

La cooperación sanitaria entre ambos países se basa en más de 25 años de colaboración, durante los cuales Estados Unidos ha invertido más de 7.000 millones de dólares en Kenia mediante programas centrados en el VIH/sida, la malaria, la salud materna, la investigación y la vigilancia epidemiológica.

«Juntos hemos construido resiliencia, restaurado esperanza y apoyado instituciones de impacto», afirmó el mandatario.

Según el Gobierno keniano, Rubio defendió durante la firma esta nueva modalidad de inversión al señalar que en el modelo anterior «gran parte del dinero se destinaba a los costes operativos de las ONG».

«No vamos a gastar millones de dólares financiando el complejo industrial de las ONG mientras socios tan cercanos e importantes como Kenia tienen muy poca influencia sobre cómo se gasta el dinero destinado a la salud. En resumen: si quieres ayudar a un país, trabaja con ese país, no con un tercero que impone cosas a ese país», señaló Rubio. EFE

pga/alf