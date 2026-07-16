EEUU aprueba la venta de armas por casi 2.000 millones de dólares a Arabia Saudita

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El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el miércoles que aprobó una venta de armas a Arabia Saudita por un monto estimado de 1.960 millones de dólares, mientras la guerra se intensifica en Oriente Medio.

«Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado extra OTAN, que es una fuerza de estabilidad política y progreso económico en la región del Golfo», señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Entre las armas que busca el reino del Golfo se encuentran hasta 20.000 sistemas avanzados de armas de precisión (APKS) y sus ojivas, que el sitio web de la Marina estadounidense describe como «una forma económica de destruir objetivos limitando los daños colaterales en combate cercano».

El contratista principal será BAE Systems en Nashua, Nueva Jersey, indicó el departamento.

«La venta propuesta mejorará la capacidad de Arabia Saudita para disuadir amenazas actuales y futuras al fortalecer su defensa nacional, y mejorar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses y otras fuerzas regionales y de la OTAN», señaló el comunicado.

La medida se produce cuando Arabia Saudita parece estar al borde de una nueva guerra con los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, después de que estos dispararan misiles contra un aeropuerto en la ciudad saudí sureña de Abha el lunes.

El ataque hutí se produjo después de que el gobierno yemení golpeara el aeropuerto de Saná para desviar un vuelo que regresaba del funeral del líder supremo iraní con una delegación hutí a bordo. Los hutíes culparon a Riad por el ataque.

El acuerdo también ocurre cuando se intensifica el conflicto en Oriente Medio por oleadas de ataques de Estados Unidos contra Irán, tras reimponer un bloqueo naval en el Golfo.

«No habrá ningún impacto adverso en la preparación defensiva de Estados Unidos como resultado de esta venta propuesta», señaló el comunicado.

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