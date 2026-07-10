EEUU aprueba nuevas sanciones contra entorno del líder supremo iraní por ataques en Ormuz

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Washington, 10 jul (EFE).- Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra un empresario iraní al que identifica como un importante gestor financiero del entorno del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, así como contra varias casas de cambio y empresas pantalla que, según Washington, facilitan operaciones financieras para bancos iraníes ya sancionados.

«Tras la reanudación de los ataques de Irán contra el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a un facilitador financiero iraní», justificó la Administración estadounidense de Donald Trump.

El Departamento del Tesoro informó en un comunicado de que las medidas afectan al empresario Ali Ansari, a quien acusa de dirigir una red internacional de activos en beneficio Jameneí y de otros altos cargos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

«Ansari ha institucionalizado de facto la malversación de fondos a gran escala dentro del régimen iraní, desviando recursos públicos hacia una extensa cartera de bienes inmuebles y participaciones comerciales en el extranjero para enriquecerse a sí mismo y a las élites del régimen», insistió el Tesoro.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que «el llamado líder supremo permanece oculto y aislado mientras su régimen se desmorona».

Según la Administración estadounidense, Ansari fue propietario y director de Ayandeh Bank, entidad que, de acuerdo con Washington, desvió «miles de millones de dólares mediante préstamos» concedidos a empresas vinculadas al propio empresario hasta que las autoridades iraníes ordenaron su disolución en octubre de 2025.

Asimismo, fueron sancionadas las sociedades CDM Trading Limited, con sede en Hong Kong, y Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, establecida en Emiratos Árabes Unidos, por presuntamente actuar como empresas de cobertura para facilitar operaciones financieras vinculadas a esas casas de cambio.

Las sanciones fueron anunciadas después de que Trump anunciara este viernes que su país mantendrá negociaciones con Irán para poner fin al conflicto, aunque insistió en que el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó.

EE.UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, los últimos días volvieron los ataques en Oriente Medio, que han causado al menos 14 muertos en suelo iraní.

Teherán sostiene que las acciones estadounidenses «han dejado sin efecto partes claves y fundamentales» del memorando firmado, mientras que Trump fue más allá y dio por acabado el alto el fuego. EFE

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