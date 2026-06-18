EEUU asegura que el plazo de 60 días para comenzar negociaciones con Irán arrancó hoy

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Washington, 18 jun (EFE).- El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, aseguró este jueves que el plazo de 60 días acordado con Teherán para negociar un acuerdo de paz final, el futuro del programa nuclear iraní o el levantamiento de sanciones sobre la república islámica, arrancó oficialmente hoy al haberse firmado ya el texto.

«Yo diría que el plazo de 60 días comenzó oficialmente hoy. Se firmó tarde. De ​​hecho, técnicamente pudo haberse firmado hoy debido a la diferencia horaria. Creo que, técnicamente, la firma se produjo hoy, hora de Irán. Así que sí, el acuerdo comenzó ayer. Vamos a empezar a contar el plazo de 60 días a partir de hoy», aseguró Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca. EFE

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