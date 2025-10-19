EEUU asegura que mató a tres presuntos narcos en ataque en el Caribe y los vincula al ELN

2 minutos

Miami (EE.UU.), 19 oct (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este domingo que mató a tres supuestos narcotraficantes a los que vinculó con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe, el séptimo desde que declaró un «conflicto armado» contra los traficantes de drogas.

«El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur», informó el secretario del Departamento de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

La embarcación navegaba «por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos», añadió Hegseth.

Además, aclaró que ningún soldado estadounidense resultó herido en el ataque, que se realizó en aguas internacionales.

El funcionario estadounidense compartió un video en el que se observaba el momento en el que la embarcación fue bombardeada y comparo a los cárteles con Al Qaeda.

«Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El Ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda», sentenció.

Este es el último ataque efectuado por las fuerzas estadounidenses contra una supuesta embarcación narcotraficante en el último mes, cuando Estados Unidos declaró un «conflicto armado» contra el narcotráfico.

Desde entonces, Washington ha desplegado numerosas fuerzas en el mar Caribe bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, lo que ha causado una tensión creciente entre EE.UU. y el Gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra Venezuela.

Esto también ha elevado la tensión con Colombia, a quien Trump acusa de no hacer lo suficiente para acabar con el narcotráfico.

En este sentido, Trump anunció este domingo el fin de la ayuda financiera a Bogotá y describió al presidente colombiano, Gustavo Prieto, como «un líder del narcotráfico». EFE

hbc/lar