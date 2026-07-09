EEUU ataca a Irán, que toma represalias y denuncia un «crimen de guerra»

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Estados Unidos volvió a atacar a Irán, que tomó represalias contra varias monarquías petroleras del Golfo, denunció un «crimen de guerra» y está convencido de que Washington intenta sabotear el entierro de su exlíder supremo Alí Jamenei.

Estos ataques estadounidenses, a pesar de un protocolo de acuerdo firmado entre los dos beligerantes el 17 de junio, han causado 14 muertos y 78 heridos desde el miércoles en Irán, afirmó el Ministerio de Salud.

Irán desafía a Washington con su intención de cobrar peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, pese a que no lo hacía antes de los ataques israelíes y estadounidenses del 28 de febrero, que desencadenaron la actual contienda.

La vía marítima, por la que antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, ha sido un foco de tensión recurrente en este conflicto.

No obstante, los precios del petróleo, que llegaron a dispararse en los últimos meses, se mantenían globalmente estables, moviéndose este jueves en los niveles previos a la guerra.

El barril de Brent del Mar del Norte bajaba un 1,2% a 77,07 dólares, y su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 1,1%, en 72,69 USD, a las 08H10 GMT.

El ejército estadounidense acusa a Irán de haber atacado el martes al menos tres barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Ormuz sólo abrirá de pleno bajo «disposiciones iraníes» por mucho que Estados Unidos defienda la libertad de navegación, sin peajes ni impuestos.

– Las bases de EEUU, bajo ataque –

Su presidente, Donald Trump, dio la tregua por terminada entre ambos bandos tras la primera tanda de ataques mutuos del miércoles. Horas después abrió la posibilidad de seguir dialogando.

Según las fuerzas estadounidenses, los últimos bombardeos contra Irán estaban dirigidos a «su capacidad de amenazar la libre navegación en el estrecho de Ormuz».

Precisaron que alcanzaron unos 90 objetivos militares iraníes, en ataques contra sus sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones.

Pero Irán denunció ataques a sus infraestructuras civiles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó ataques contra «provincias costeras del sur en varios lugares» y contra dos puentes que conducen a la ciudad santa de Mashhad, adonde llegó el féretro de Jamenei para su inhumación este mismo jueves.

Según la televisión pública, los ataques obligaron a suspender el servicio ferroviario entre Teherán y Mashhad. Los Guardianes de la Revolución acusaron a Estados Unidos de querer «hacer sombra» al funeral de Alí Jamenei.

Estos ataques «representan sin ninguna duda un crimen de guerra flagrante», añadió el ministerio de Exteriores, y prometió «defender su integridad territorial, su soberanía y su seguridad nacional».

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes, que son una fuerza de élite, aseguraron haber contraatacado contra bases estadounidenses en Baréin y Kuwait.

El ejército regular dijo también haber atacado objetivos en Kuwait, Catar y Baréin, tres monarquías del Golfo aliadas de Washington.

Según medios estatales alcanzaron un sistema Patriot de interceptación de misiles en Kuwait, un sistema de alerta temprana en Catar y tanques de combustible en Baréin, con «un gran número y variedades de tipos de drones militares kamikaze». Las autoridades kuwaitíes reportaron un herido en su territorio.

También se escucharon aviones de guerra sobre la isla iraní de Kish, y varias explosiones sacudieron las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Shabahar, según la agencia noticiosa oficial IRNA.

«Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El miércoles Trump declaró que la parte iraní lo llamó «hace poco» porque quería un acuerdo. No dio detalles pero lo cuestionó porque, según él, los iraníes están «un poco locos».

– Marinos varados –

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a «desescalar» la situación y reanudar el diálogo.

Irán dijo que su ministro de Exteriores, Abás Araqchi, y el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, hablaron por teléfono el miércoles y «resaltaron la importancia de usar los medios diplomáticos».

Omán, en la orilla sur del estrecho de Ormuz, condenó los ataques contra Baréin y Kuwait, así como contra barcos, sin llegar a culpar a Irán.

Este país, que medió entre Washington y Teherán, no ha responsabilizado a Irán por los ataques durante la guerra, a fin de mantener su neutralidad, puesta a prueba en sus conversaciones sobre el control de Ormuz.

Los tres barcos recientemente atacados navegaban cerca de la costa de Omán.

El tránsito marítimo se había reanudado de manera tentativa tras la firma del protocolo de acuerdo de junio entre Washington y Teherán.

Pero casi 6.000 marinos permanecen varados en la zona, según la Organización Marítima Internacional.

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