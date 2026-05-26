EEUU ataca bases de misiles en Irán a pesar de avances en las negociaciones

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Estados Unidos atacó el lunes bases de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban colocar minas, informó su Comando Central, al tiempo que los principales negociadores iraníes llegaron a Catar para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

«Fuerzas estadounidenses condujeron ataques de autodefensa hoy en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes», aseguró Tim Hawkins, portavoz del mando del ejército para Oriente Medio.

No dio detalles sobre los bombardeos y se limitó a decir que los objetivos incluían estaciones de lanzamiento de cohetes y embarcaciones que intentaban «colocar minas».

Estos ataques ponen en peligro un alto el fuego ya frágil entre las partes que comenzó el 8 de abril y se producen en un momento crítico en el que Washington y Teherán intentaban reanudar sus contactos para alcanzar un acuerdo de paz.

Las esperanzas de llegar a un arreglo sufrieron otro revés cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió más temprano «aplastar» a Hezbolá, grupo respaldado por Irán, en Líbano. La república islámica ha exigido que cualquier acuerdo de paz se extienda a su aliado.

El presidente Donald Trump también echó leña al fuego al advertir en redes sociales que espera que Irán entregue su uranio enriquecido a Estados Unidos para ser destruido.

«El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser llevado a casa y destruido o, preferiblemente, en colaboración y coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en el lugar o en otro aceptable», escribió.

No quedó claro si se refería a que esto forma parte de un acuerdo emergente con Irán.

Tras semanas de estancamiento, las negociaciones parecían haber salido del punto muerto en las últimas 48 horas.

Incluso una delegación iraní, que incluye al negociador principal, el jefe del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; al canciller Abás Araqchi y al gobernador del Banco Central, llegó a la capital catarí, Doha, en una primera visita de este tipo desde los ataques de represalia que la república islámica lanzó contra sus vecinos del Golfo.

– Nuevas exigencias de Trump –

Horas antes, Trump también había endurecido las condiciones para llegar a un pacto al exigir a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán, Egipto, Turquía, Baréin y Jordania que firmaran los Acuerdos de Abraham.

Ese conjunto de tratados negociados en 2020 dio lugar a una normalización de las relaciones de algunas naciones históricamente hostiles con Israel.

Baréin y Emiratos Árabes Unidos ya firmaron esos acuerdos, junto con Marruecos y Sudán. Pero muchos otros se han negado hasta ahora a sumarse a este proceso, en particular Arabia Saudita, así como Siria y Líbano, sobre todo desde el conflicto que devastó la Franja de Gaza.

A la luz del «desastre en que se ha convertido la guerra» desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero, esta nueva petición de la administración estadounidense «demuestra hasta qué punto no entiende Oriente Medio», opinó a la AFP Anna Jacobs, del Instituto de los Estados Árabes del Golfo con sede en Washington.

«La postura de Arabia Saudita sobre la cuestión palestina sigue sin cambios», afirmó una fuente saudí citada por el canal Al Arabiya, y añadió que «debe existir un camino irreversible hacia un Estado palestino».

Esta nueva exigencia de Trump se produjo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, sugiriera el lunes que se podría alcanzar un acuerdo en el transcurso del día, lo que provocó una caída de los precios del petróleo debido al renovado optimismo sobre una salida a la guerra.

Hacia las 00H30 GMT, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, bajaba en Asia un 5,46% hasta los 91,33 dólares el barril pese a conocerse minutos antes los nuevos ataques de Washington contra Irán.

– «Aplastar» a Hezbolá –

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, también había echado un balde de agua fría sobre las esperanzas de un acuerdo rápido y definitivo.

«Es correcto decir que hemos llegado a una conclusión sobre una gran parte de los temas en discusión», dijo en una rueda de prensa. «Pero decir que esto significa que la firma de un acuerdo es inminente (…), nadie puede hacer tal afirmación».

En medio de esta incertidumbre, los iraníes no se atreven a imaginar que su vida cotidiana pueda mejorar, agobiada por una «presión económica y una inflación terrible», cuenta Mohamad, un actor de teatro de 28 años entrevistado por una periodista de la AFP desde París.

Este conflicto que ha sacudido la economía mundial también ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y en Líbano, donde el movimiento proiraní Hezbolá se sumó a las hostilidades a principios de marzo atacando territorio israelí.

Desde el 17 de abril, se alcanzó también una tregua en el frente libanés. Sin embargo, Israel y Hezbolá se acusan mutuamente de violarlo, mientras lanzan ataques diarios.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que Israel intensificará su ofensiva contra su vecino hasta «aplastar» a Hezbolá, tras nuevos ataques de sus fuerzas que causaron tres muertos, según la agencia nacional de noticias libanesa ANI.

«He ordenado una aceleración aún mayor de nuestras operaciones», dijo en un comunicado en video.

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