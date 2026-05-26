EEUU ataca bases de misiles en Irán a pesar de los avances en las negociaciones

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Estados Unidos anunció el lunes que atacó instalaciones misilísticas en el sur de Irán, lo que supone un revés para su alto el fuego a pesar de los aparentes avances en las negociaciones para darle fin a la guerra en Oriente Medio.

Tras semanas de estancamientos y amenazas, Washington y Teherán habían informado durante los últimos días de progresos en las conversaciones para acabar con estas hostilidades que han trastocado la economía mundial y dejan miles de muertos.

El presidente Donald Trump incluso había presentado como inminente el anuncio de un acuerdo durante el fin de semana, que decidió pasar en la Casa Blanca, mientras que la prensa estadounidense y los medios iraníes filtraban detalles de un futuro plan de paz.

Pero las esperanzas se vieron frustradas el lunes. Por un lado, por el anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de una intensificación de la ofensiva en Líbano y, por el otro, por los nuevos ataques de Washington contra Irán.

«Fuerzas estadounidenses condujeron ataques de autodefensa hoy en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes», aseguró Tim Hawkins, portavoz del mando del ejército para Oriente Medio.

No dio detalles y se limitó a decir que los objetivos incluían estaciones de lanzamiento de cohetes y barcos que intentaban «colocar minas».

Los medios iraníes informaron que se escucharon varias explosiones fuertes en Bandar Abás (sur) alrededor de la medianoche (20H30 GMT). La televisión estatal precisó que la situación había vuelto a la normalidad y que se investigaba su origen.

El ejército estadounidense precisó que «mostrará moderación durante el alto el fuego» vigente entre las partes desde el 8 de abril.

Poco después, sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en la mañana del martes durante una visita a India que aún era posible llegar a un acuerdo con Irán.

«Hoy hubo algunas conversaciones en Catar, así que veremos si podemos avanzar. Hay mucho diálogo de un lado para otro sobre el lenguaje específico en el documento inicial, así que tomará unos días», dijo.

Trump busca una salida a esta guerra impopular en su país, que ha perturbado gravemente la economía mundial debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo crudo y el gas que se consumen en el mundo.

Rubio afirmó el martes además que ese paso clave se reabrirá «de una forma u otra». Y añadió: «Lo que está sucediendo allí es ilícito, es ilegal».

Los precios del petróleo reaccionaron de manera dispar, tras volver a caer por debajo de los 100 dólares el lunes. El WTI norteamericano perdía un 5,2 % en Asia, mientras que el barril de Brent subía un 1,8%.

– «¡Polvo nuclear!» –

Las últimas horas se han caracterizado por una nueva aceleración de los contactos diplomáticos para poner fin al conflicto.

Altos funcionarios iraníes, entre ellos el negociador principal, el jefe del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf; el canciller Abás Araqchi y el gobernador del Banco Central, viajaron el lunes a Catar.

Trump ya había atenuado las esperanzas de un acuerdo inminente, al decir que no quería «apresurarse» y advertir que solo firmaría un acuerdo «grandioso».

Teherán también se mostró cauteloso. «Hemos llegado a una conclusión sobre una gran parte de los temas en discusión», comentó el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai. «Pero decir que esto significa que la firma de un acuerdo es inminente (…), nadie puede hacer tal afirmación».

Paralelamente, una delegación de Pakistán, que incluía al principal mediador en el conflicto y jefe del ejército, Asim Munir, así como al primer ministro Shehbaz Sharif, visitó el lunes China, país que apoya sus esfuerzos.

El lunes por la noche, Trump también echó leña al fuego al advertir en redes sociales que espera que Irán entregue su uranio enriquecido a Estados Unidos para ser destruido.

«El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser llevado a casa y destruido o, preferiblemente, en colaboración y coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en el lugar o en otro aceptable», escribió.

No quedó claro si se refería a que esto forma parte de un acuerdo emergente con Irán.

– «Aplastar» a Hezbolá –

Horas antes, Trump también había endurecido las condiciones para llegar a un pacto al exigir a Arabia Saudita, Catar, Pakistán, Egipto, Turquía y Jordania que firmaran los Acuerdos de Abraham.

Ese conjunto de tratados negociados en 2020 dio lugar a una normalización de las relaciones de algunas naciones históricamente hostiles con Israel.

Baréin y Emiratos Árabes Unidos los firmaron, junto con Marruecos y Sudán. Pero muchos otros se han negado, en particular Arabia Saudita, así como Siria y Líbano, por el conflicto que devastó Gaza.

En el frente libanés, sigue vigente en teoría otro alto el fuego desde el 17 de abril, pero Israel y el grupo proiraní Hezbolá se acusan mutuamente de violarlo y continúan sus ataques diarios.

El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el lunes que iba a «intensificar» su ofensiva para «aplastar» a Hezbolá, tras decenas de ataques israelíes que causaron tres muertos, según la agencia nacional de noticias libanesa ANI.

Por su parte, el grupo islamista reivindicó una serie de bombardeos contra tres cuarteles y un puesto militar en el norte de Israel.

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