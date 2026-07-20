EEUU ataca de nuevo a Irán, que arremete contra sus vecinos del Golfo

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El ejército de Estados Unidos anunció el lunes una nueva ola de bombardeos contra Irán, a la que Teherán respondió con ataques contra sus vecinos del Golfo pero sin cerrar la puerta al diálogo a través de mediadores.

Por novena noche consecutiva Washington comenzó «una nueva serie de ataques contra Irán» a las 23H00 GMT del domingo, escribió en X el Comando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

«Los ataques seguirán degradando las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar buques comerciales y marinos civiles que transitan por el estrecho de Ormuz», agregó.

La ofensiva dejó un muerto y varios lesionados en Tabriz (noroeste), a más de 1.000 kilómetros del Golfo, reportaron autoridades locales.

Varias personas más resultaron heridas durante ataques en la ciudad de Urmia, ubicada en la provincia vecina, según varios funcionarios.

Washington aseguró apuntar a instalaciones militares, pero Teherán le acusó de llevar a cabo ataques en localidades, en particular en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear en funcionamiento del país.

La central de Darkhovin, aún en construcción, también fue blanco de ataques, según la república islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que las últimas ofensivas militares contra Irán fueron en honor a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses fallecidos en los últimos días.

Dos militares estadounidenses murieron el viernes en ataques iraníes contra una base en Jordania, y otro soldado falleció el domingo durante la destrucción controlada de municiones sin explotar procedentes de un dron iraní en el norte de Irak.

En total 17 militares estadounidenses murieron desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

En el lado iraní el último balance oficial publicado el viernes da cuenta de 50 muertos y más de 500 heridos desde la reanudación de los combates a comienzos de julio.

Un protocolo de acuerdo firmado entre Irán y Estados Unidos el 17 de junio, que se suponía debía abrir un ciclo de negociaciones de paz, se derrumbó con la reanudación de las hostilidades entre ambos países, enfrentados por el control del estrecho de Ormuz.

– Esfuerzos diplomáticos –

En represalia, Teherán volvió a atacar el lunes a sus vecinos Kuwait y Baréin, aliados de Washington, al tiempo que aseguró continuar sus conversaciones con Estados Unidos a través de mediadores.

«Hemos sido informados por los mediadores, hemos recibido mensajes —sin entrar en detalles—, pero lo esencial es que el aparato diplomático ha estado activo estos últimos días», declaró el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa en Teherán.

Pakistán, Catar y Omán participan en las negociaciones entre Teherán y Washington.

En Baréin, periodistas de la AFP escucharon el lunes las sirenas de alerta aérea y varias explosiones, mientras que el ejército kuwaití dijo haber enfrentado al amanecer «ataques de drones hostiles iraníes».

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el domingo haber destruido aviones militares estadounidenses en el aeropuerto de Aqaba, en Jordania, y también haber lanzado «un ataque sorpresa» contra instalaciones militares estadounidenses en la región de Al Tanf, en Siria.

– Buque en llamas –

Irán advirtió el lunes estar dispuesto a «tomar las medidas necesarias» para garantizar su soberanía y evitar que el estrecho de Ormuz sea utilizado para «amenazar la seguridad y los intereses» de la república islámica.

Esta vía estratégica, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, está de nuevo bloqueada por Irán desde la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, que volvió a imponer un cerco a los puertos iraníes.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó el lunes de que un buque estaba en llamas en el estrecho, a unos 15 kilómetros al noroeste de la localidad omaní de Kumzar, sin precisar la causa del incendio.

Poco después, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron que dos buques que intentaban pasar por el estrecho de Ormuz «explotaron y fueron detenidos».

El domingo por la noche, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a la comunidad internacional a unirse a Washington para «proteger el transporte marítimo» en este paso.

Los precios del petróleo, que se habían calmado tras la firma del protocolo de acuerdo, continuaron la senda alcista. El lunes por la mañana, el barril de Brent del mar del Norte superó los 90 dólares.

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