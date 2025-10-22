The Swiss voice in the world since 1935

EEUU ataca otra supuesta narcolancha, esta vez frente a costas de Colombia en el Pacífico

Washington, 22 oct (EFE).- El Ejército de EE.UU. atacó a otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, esta vez frente a las costas de Colombia en el Pacífico oriental, en una expansión de sus operaciones en el Caribe para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, según reportan medios este miércoles.

En el ataque, ocurrido en la noche de este martes, murieron dos o tres personas que se encontraban a bordo del navío, de acuerdo con un funcionario estadounidense citado por The New York Times. EFE

