EEUU aumenta en un 69% los centros migratorios y alcanza un récord de 65.000 recluidos

Miami (EE.UU), 11 dic (EFE).- Las autoridades migratorias de EE.UU. han incrementado en un 69 % el número de centros de detención en el último año, donde mantienen recluidos a un promedio de 65.000 inmigrantes en todo el país -una cifra récord- en medio del aumento de redadas ordenadas por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Un estudio realizado por el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC), divulgado esta semana detalla que a los 26 centros de 2024 se les sumaron 18 en este año.

El informe además recoge detalles de las operaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza, recientemente en Chicago, y denuncia graves violaciones del debido proceso y de los derechos humanos.

Los indocumentados «desaparecen», apenas están en poder de las autoridades federales, y son transferidos a cárceles de condado contratadas, prisiones federales y estatales, o a campos de detención privados.

Muchos de estos centros han firmado contratos recientes con el ICE o han aumentado su capacidad como parte de la expansión del sistema de detención de inmigrantes en el Medio Oeste y el país, indica.

Agrega que los problemas se han agravado a medida que la administración Trump se apresura a alcanzar la meta de deportar a un millón de personas para finales de este año.

El sistema de deportación depende directamente de la capacidad de detención y para sostenerlo la Administración Trump busca duplicar el número de camas a 107.000, mientras que el ICE mantiene actualmente a más de 65.000 personas recluidas, una cifra récord, según el estudio.

Los nuevos centros son en su mayoría espacios arrendados en cárceles de condados, pero también se incluyen prisiones de máxima seguridad como Marion, en Indianápolis, y la Penitenciaría Federal de Leavenworth, en Kansas.

Illinois prohibió al ICE ingresar a personas en las cárceles de sus condados y prisiones estatales, pero el servicio ha utilizado cada vez más sus instalaciones de procesamiento de Broadview, cerca de Chicago, para retenerlas durante semanas antes de su deportación o transferencia a centros en otro estado

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), informó a los abogados del NIJC de que las instalaciones del área de operaciones de Chicago llegaron a albergar a tres mil personas detenidas en su momento, y que el ICE estaba trabajando para expandirse a una nueva prisión privada clausurada en Kansas. EFE

