EEUU aumenta presión sobre Cuba mientras la isla lucha contra masivo apagón

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Estados Unidos aumentó la presión el martes sobre las autoridades cubanas para que permitan reformas de libre mercado en la isla comunista, mientras la empobrecida nación intenta recuperarse de un gigantesco apagón nacional.

Cuba, que reconoció que se encuentra en conversaciones con Washington, efectuó algunos anuncios en ese sentido, como el de permitir la inversión en la isla por parte de la diáspora cubana.

Pero el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que «no son suficientemente drásticos» los anuncios.

«Eso no va arreglar las cosas», añadió Rubio ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde acompañaba al presidente Donald Trump en la recepción del primer ministro irlandés, Michael Martin.

«Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses» y «también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes», anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC.

El propio Trump fue duro el lunes al señalar que aspiraba al «honor de tomar Cuba, de alguna manera».

Al ser consultado sobre los siguientes pasos en relación a la isla, Trump dijo: «Están hablando con Marco (Rubio), y vamos a hacer algo pronto».

Según el diario estadounidense The New York Times, que cita a cuatro personas en conocimiento de las conversaciones entre los dos países, la administración Trump presiona para que el presidente Miguel Díaz-Canel abandone el poder.

– Presión creciente –

En medio de la presión de Washington, el gobierno comunista intenta restablecer la energía eléctrica en la isla.

El proceso es gradual tras un apagón generalizado en el marco de una severa crisis energética que afecta al país, sometido desde hace décadas a un embargo por Estados Unidos.

Pasado el mediodía local, cerca de 45% de los hogares de La Habana, donde viven 1,7 millones de personas, volvieron a tener luz, anunció la compañía nacional de electricidad UNE.

Las autoridades no precisaron hasta el momento el origen del corte general que se produjo desde el lunes a mediodía. Sólo indicaron que no detectaron ninguna avería en la red.

«El temor es siempre que el apagón se dilate y que se te eche a perder lo poco que tienes en el frío (heladera), porque todo esta caro», dice a la AFP Olga Suárez, una jubilada de 64 años, en el barrio de Vedado.

«Por lo demás, ya uno esta acostumbrado, porque aquí casi todo el tiempo te acuestas y te levantas sin luz», asegura.

La generación de electricidad del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.

La isla, con 9,6 millones de habitantes, sufre desde hace más de dos años cortes masivos y recurrentes, a veces durante varios días.

A principios de marzo, dos tercios del territorio, incluida la capital, ya se habían visto afectados por un corte de electricidad.

La economía cubana se encuentra casi paralizada desde que el gobierno de Trump cortó en enero los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, tras el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible a La Habana.

La situación obligó al gobierno de Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Además de la crisis energética y la tensión con Estados Unidos, los cubanos sufrieron un susto este martes cuando un terremoto de magnitud 5,8 sacudió la costa a primera hora. No hubo reportes inmediatos de víctimas ni daños.

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