EEUU bombardea más de 70 objetivos en una operación contra el EI en Siria

Las fuerzas estadounidenses bombardearon más de 70 objetivos en Siria el viernes, informó el Pentágono, en el marco de una importante operación militar contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

El presidente Donald Trump describió la ofensiva en su red Truth Social como una «represalia muy seria» y dijo que se lanzó por el atentado que mató a tres estadounidenses el pasado fin de semana en el sitio arqueológico de Palmira.

Estados Unidos «golpeó más de 70 objetivos en múltiples ubicaciones del centro de Siria con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería», afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado.

«La operación empleó más de 100 municiones de precisión contra infraestructuras y emplazamientos de armamento del EI conocidos», agregó Centcom.

El comando afirmó que desde el ataque en Palmira las fuerzas estadounidenses y aliadas «realizaron 10 operaciones en Siria e Irak que resultaron en la muerte o detención de 23 efectivos terroristas», sin especificar a qué grupos pertenecían.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, precisó el sábado que al menos cinco miembros del EI, incluido el líder de una célula, fallecieron en los ataques estadounidenses.

El director de la oenegé, Rami Abdel Rahman, precisó a la AFP que los presuntos miembros del EI murieron en la provincia de Deir Ezzor, en el este del país, y que la célula bombardeada era responsable de operar drones en la zona.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria dijo horas antes en una publicación en X que el país estaba comprometido en combatir al EI y «garantizar que no tenga refugios seguros en territorio sirio».

– Tropas de EEUU en Siria –

Los muertos estadounidenses en Palmira eran los sargentos de la Guardia Nacional de Iowa William Howard y Edgar Torres Tovar, y Ayad Mansoor Sakat, un civil de Míchigan que trabajaba como intérprete.

Según Washington, fue un tirador solitario el que perpetró el ataque del 13 de diciembre en Palmira, que alberga ruinas antiguas inscritas por la UNESCO y que en su día estuvo bajo control de combatientes yihadistas.

Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, asistieron el miércoles a la comitiva de soldados que recibió en Estados Unidos los tres ataúdes de los fallecidos.

El ataque contra tropas estadounidenses en Siria fue el primer incidente de este tipo desde el derrocamiento de Bashar al Asad en diciembre del año pasado.

El personal estadounidense que fue objetivo apoyaba la Operación Inherent Resolve, una coalición internacional para combatir al EI, que se apoderó de amplias franjas de territorio sirio e iraquí en 2014.

Los yihadistas fueron finalmente derrotados por fuerzas locales en tierra respaldadas por bombardeos aéreos internacionales, pero el EI sigue teniendo presencia en Siria, especialmente en el vasto desierto del país.

Trump ha sido escéptico respecto a la presencia de Washington en Siria.

El Pentágono anunció en abril que Estados Unidos reduciría a la mitad el número de efectivos estadounidenses, mientras que el enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack, dijo en junio que Washington acabaría reduciendo sus bases en el país a una.

Actualmente, las fuerzas estadounidenses están desplegadas en el noreste de Siria, controlado por los kurdos, así como en Al Tanf, cerca de la frontera con Jordania.

