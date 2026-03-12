EEUU busca ampliar sus exportaciones agrícolas hacia El Salvador y fortalecer cooperación

2 minutos

San Salvador, 11 mar (EFE).- El subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Luke J. Lindberg, visitó El Salvador como parte de una misión comercial destinada a ampliar las exportaciones agrícolas estadounidenses y fortalecer la cooperación económica entre ambos países, informó este miércoles la Embajada del país norteamericano.

En un comunicado, la sede diplomática detalló que Lindberg encabezó una delegación de 25 líderes del sector agroindustrial estadounidense que representan a 15 industrias agrícolas.

Señaló que la delegación sostuvo reuniones con autoridades del gobierno salvadoreño y representantes del sector privado para «promover nuevas oportunidades de comercio e inversión».

La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi C. Fellows, resaltó, según la nota de prensa, que la visita del funcionario «significa más oportunidades para que las familias y emprendedores salvadoreños accedan a productos de calidad, generen empleos y fortalezca nuestra relación económica bajo el nuevo acuerdo comercial».

La embajada también informó de que el subsecretario se reunió con la ministra de Economía salvadoreña, María Luisa Hayem, y con el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan, «en conversaciones que se centraron en ampliar el acceso de productos agrícolas estadounidenses al mercado salvadoreño y en fortalecer la cooperación comercial».

Además, la delegación sostuvo encuentros con empresarios salvadoreños y visitó un supermercado en San Salvador para poder ver de primera mano la presencia de productos estadounidenses en el mercado local y explorar nuevas oportunidades para exportadores de los Estados Unidos.

En 2025, según le Embajada norteamericana, las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a El Salvador superaron los 800 millones de dólares, un aumento del 30 % respecto a 2019.

Recordó que, en enero de 2026, Estados Unidos firmó un acuerdo de comercio recíproco con El Salvador, «el primer país del hemisferio occidental en lograr este tipo de acuerdo, lo cual fortalecerá aún más los mercados para las exportaciones estadounidenses y reducirá las barreras comerciales, aprovechando la asociación comercial de larga data y reconociendo importantes vínculos en la cadena de suministro».

Entre tanto, Estados Unidos es el principal comprador de bienes y servicios salvadoreños, entre los que destacan textiles, productos agrícolas y plásticos. EFE

