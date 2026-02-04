EEUU califica de productivas las negociaciones con Ucrania y Rusia, que seguirán el jueves

1 minuto

Washington, 4 feb (EFE).- Estados Unidos calificó de «productivas» las negociaciones a tres bandos con Ucrania y Rusia que se celebraron este miércoles en Abu Dabi para tratar de avanzar hacia un eventual acuerdo de paz, y dijo que los contactos continuarán el jueves.

«Las conversaciones de hoy entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia fueron productivas y continuarán mañana por la mañana», declararon a EFE fuentes de la Administración de Donald Trump. EFE

