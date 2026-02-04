EEUU califica de productivas las negociaciones con Ucrania y Rusia, que seguirán el jueves

Washington, 4 feb (EFE).- Estados Unidos calificó de «productivas» las negociaciones a tres bandos con Ucrania y Rusia que se celebraron este miércoles en Abu Dabi para tratar de avanzar hacia un eventual acuerdo de paz, y dijo que los contactos continuarán el jueves.

«Las conversaciones de hoy entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia fueron productivas y continuarán mañana por la mañana», declararon a EFE fuentes de la Administración de Donald Trump.

El negociador ucraniano Rustem Umérov calificó también de «sustancial y productivo» el encuentro con estadounidenses y rusos.

«El trabajo ha sido sustancial y productivo, orientado a pasos concretos y a decisiones prácticas», dijo en su cuenta de Telegram Umérov.

Por parte de Estados Unidos, participaron el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner, el asesor Josh Gruenbaum; el general Alex Grynkewich y el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscol.

Esta es la segunda ronda de conversaciones a tres bandas, tras las celebradas el mes pasado, que supusieron las primeras negociaciones directas y públicas entre Kiev y Moscú.

Trump auguró el lunes que pronto habrá «buenas noticias» sobre ese conflicto: «Nos está yendo muy bien con Ucrania y Rusia. Es la primera vez que lo digo. Creo que vamos a tener buenas noticias», declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. EFE

