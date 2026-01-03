EEUU capturó a Maduro y gobernará Venezuela hasta transición «pacífica»

Fuerzas estadounidenses capturaron este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo sacaron del país en medio de intensos bombardeos, anunció el mandatario Donald Trump, quien dijo que Estados Unidos «gobernará» la nación petrolera hasta que haya una transición «pacífica».

Tras ataques en Caracas y otras regiones de Venezuela que duraron una hora y que Trump siguió de cerca como un «show televisivo», el mandatario estadounidense develó sus planes para el país que alberga las mayores reservas de crudo del planeta.

«Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa», dijo Trump en una rueda de prensa.

Indicó que permitirá que las petroleras estadounidenses entren a Venezuela para explotar sus yacimientos.

«Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país», dijo.

También advirtió que si fuese necesario las fuerzas estadounidenses estaban listas para ejecutar una segunda oleada de ataques, «mucho mayor», para impedir que el círculo de Maduro siga en el poder.

Trump publicó una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, en un buque militar estadounidense.

Aseguró que el depuesto gobernante responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Trump contó a la cadena Fox que siguió el operativo «literalmente como si hubiera visto un show televisivo», pocas horas después de anunciar la violenta detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La operación fue «muy bien organizada» y ningún estadounidense perdió la vida, añadió Trump, al revelar que Maduro se protegía en una fortaleza.

«Llegó la hora de la libertad», proclamó de su lado la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Machado consideró que el excandidato presidencial opositor Edmundo González, quien asegura que Maduro le robó la victoria en las presidenciales de 2024, «debe asumir de inmediato» el poder y ser reconocido por los militares.

«Estamos listos» para la «reconstrucción del país», afirmó en X González, que está refugiado en España.

– Olor a pólvora –

Explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron Caracas hacia las 02H00 locales (06H00 GMT), en el clímax de cuatro meses de presión militar contra Maduro, de 63 años.

Los ataques fueron dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, y una base aérea, entre otros sitios, según periodistas de AFP.

Trump consideraba ilegítimo al mandatario, quien llegó al poder en 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez y fue acusado de fraude en los pasados comicios.

En 2020, Maduro fue acusado formalmente de narcotráfico por Estados Unidos, que ofrecía por él una recompensa de 50 millones de dólares.

Washington atacó además los estados vecinos de La Guaira, donde está el aeropuerto de Caracas, Miranda y Aragua.

Caracas amaneció desierta, pero horas después se observaban filas frente a supermercados. Para evitar saqueos, los comerciantes vendían a través de las rejas.

Varios barrios olían a pólvora, mientras agentes policiales encapuchados fuertemente armados recorrían la ciudad y vigilaban edificios públicos.

Unos 500 simpatizantes de Maduro se reunieron frente al palacio presidencial de Miraflores con retratos de él y banderas venezolanas.

El gobierno venezolano denunció que los bombardeos afectaron a poblaciones civiles, sin mostrar pruebas.

– «¡Viva Venezuela!» –

El canal estatal VTV mostró imágenes de verjas caídas y buses incendiados en La Carlota, una base aérea de Caracas.

«¡Viva Venezuela, carajo!», celebraban algunos desde sus hogares en un sector acomodado.

Antes de la incursión de este sábado, Estados Unidos bombardeó varias lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe, con saldo de más de un centenar de muertos desde septiembre.

Washington también cerró informalmente el espacio aéreo de Venezuela, impuso más sanciones y ordenó la incautación de buques cargados con crudo venezolano.

Maduro, que se proclama socialista, siempre dijo que estas operaciones buscaban su derrocamiento y apoderarse de las reservas de petróleo.

Durante su gobierno, Venezuela se sumió en una de las peores crisis económicas de su historia y líderes opositores fueron objeto de dura represión.

La autoridad aérea de Estados Unidos notificó a las aerolíneas comerciales que evitaran el espacio aéreo del Caribe.

En tanto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un «despliegue masivo» de todas las capacidades militares del país.

El canciller, Yván Gil, pidió por su parte una reunión urgente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

– «Llegó el día y lloré» –

Durante los bombardeos algunos habitantes se asomaron a sus balcones y terrazas para ver y grabar lo que pasaba. Otros se escondieron en espacios seguros.

Las explosiones «me levantaron por gravedad de la cama», contó a AFP María Eugenia Escobar, residente de 58 años de La Guaira. «En el acto pensé ‘Dios, llegó el día’ y lloré».

El gobierno decretó el «estado de conmoción exterior», que otorga poderes especiales ante un conflicto militar externo.

«Al final de estos ataques, nosotros venceremos (…) ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!», lanzó el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Países aliados de Venezuela como Rusia, China, Irán y Cuba rechazaron los ataques, así como los gobiernos izquierdistas de Brasil, Chile y México.

Moscú exigió a Estados Unidos la liberación de Maduro, mientras Pekín dijo que su captura amenaza «la paz y la seguridad» regionales.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró en tanto que la operación contra Maduro sienta un precedente peligroso al incumplir con el derecho internacional.

La jefa diplomática de la Unión Europea pidió «contención», mientras el presidente colombiano, Gustavo Petro, duro crítico de Trump, movilizó tropas a la frontera y reclamó reuniones de la OEA y la ONU «de inmediato».

