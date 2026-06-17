EEUU concede una nueva exención de sanciones a una petrolera serbia vinculada a Rusia

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Estados Unidos extendió por 15 días una exención de sanciones a la Industria Petrolera de Serbia (NIS), controlada por Rusia, lo que le permite seguir importando y procesando crudo, informó el martes la televisión estatal.

La licencia de operación para la NIS será válida hasta el 1 de julio, señaló la cadena RTS, citando fuentes en Washington.

La empresa petrolera serbia, que abastece el 80% del mercado interno, está controlada mayoritariamente por Gazprom Neft y su firma afiliada Intelligence. Juntas poseen el 56% de las acciones.

El gobierno serbio posee casi el 30%, mientras que el resto está en manos de accionistas minoritarios.

Desde principios de 2025 Estados Unidos ha exigido que las empresas rusas se retiren de la NIS. Esta última se ha visto amenazada por sanciones financieras estadounidenses que se han pospuesto varias veces.

Las negociaciones para la venta de la participación rusa de la NIS al gigante energético húngaro MOL llevan meses en curso. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó el plazo para su conclusión hasta el 16 de junio.

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