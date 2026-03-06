EEUU condena a 17 años de cárcel a líder criminal que traficó cocaína en Colombia y México

Miami (EFE), 6 mar (EFE).- Un juez federal estadounidense condenó este viernes a 17 años y seis meses de prisión al hondureño Rosbin Leonardo Duarte Elvir por liderar un grupo criminal que traficaba cocaína desde Cali y la isla de San Andrés, en Colombia, y la pasaba por Centroamérica y México hasta llevarla a EE.UU.

La sentencia por conspiración para importar cocaína en Estados Unidos, en una corte del Distrito Medio de Florida, también implica el decomiso de 5 millones de dólares, indicó un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

El hondureño lideraba una organización criminal trasnacional (TCO, en inglés) que escondía cocaína en cajas de fruta desde el aeropuerto de Cali a la isla de San Andrés en Colombia, según las autoridades estadounidenses.

«Con la asistencia de no menos de 20 policías colombianos corruptos, los conspiradores exportaban la cocaína fuera del aeropuerto de la isla de San Andrés, y entonces llevaban de contrabando la cocaína por bote a Nicaragua u Honduras, después a México y Estados Unidos por tierra», indicó el DOJ.

Con este método, el sentenciado y sus cómplices traficaron «miles de kilogramos de cocaína de Colombia a Estados Unidos» hasta que, en mayo de 2024, policías colombianos confiscaron 540 kilogramos de cocaína del grupo criminal en el aeropuerto de Cali.

«Duarte Elvir y su organización criminal trasnacional obtuvieron ganancias sustanciales. Duarte Elvir usó los ingresos del tráfico de drogas para un estilo de vida lujoso, que incluye una larga propiedad fuera de Cali, en Colombia», añadió el comunicado.

El Departamento de Justicia enmarcó la condena dentro del combate al narcotráfico de la Administración de Donald Trump, quien este sábado alberga la cumbre ‘Escudo de las Américas’ en Miami para impulsar la cooperación en seguridad en la región, donde el Ejército estadounidense está combatiendo a presuntos carteles.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, avisó el jueves a los gobiernos latinoamericanos que EE.UU. está listo para lanzar en solitario una «ofensiva» militar contra los narcotraficantes, por lo que les pidió combatir a los «narcoterroristas» en un acuerdo firmado en la conferencia de las ‘Américas contra los carteles’. EFE

