EEUU condena el atentado en Sídney: «El antisemitismo no tiene cabida en este mundo»

Washington, 14 dic (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó este domingo el atentado ocurrido en Sídney contra la comunidad judía que dejó doce fallecidos y 29 heridos y aseguró que el antisemitismo «no tiene cabida en este mundo»

«Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia», escribió Rubio en un mensaje en X.

Este domingo, la Policía australiana confirmó que el tiroteo en la playa de Bondi (Sídney) fue un «ataque terrorista» dirigido contra la comunidad judía, ocurrido durante una celebración por el inicio de la festividad de Janucá, en la que se encontraban casi un millar de personas.

Por su parte, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, trasladó «sus oraciones a las víctimas, sus familias y la comunidad judía».

Las autoridades australianas condenaron el «atentado terrorista» y aseguraron que tenía como «objetivo» a la «comunidad judía».

«Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo», declaró el jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, en una rueda de prensa.

El de este domingo supone el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia, después de que en los últimos años se produjeran varios incidentes que el Ejecutivo de la nación austral había relacionado con la influencia del Gobierno iraní y llevó a la reciente expulsión del embajador de Irán en Camberra. EFE

