EEUU condena la «intimidación» de China para bloquear el viaje a África del líder de Taiwán

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Estados Unidos condenó el miércoles la «campaña de intimidación» de China, luego de que reportes aseguraran que Pekín presionó a varios países africanos para que revocaran permisos de vuelo y frustraran un viaje oficial del presidente de Taiwán, Lai Ching-te.

Taiwán anunció el martes que Lai pospuso su visita a Esuatini, un pequeño reino del sur de África y el único aliado diplomático de la isla en la región, después de que «Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaran inesperadamente y sin previo aviso los permisos de sobrevuelo del vuelo chárter».

China reclama que Taiwán forma parte de su territorio y se opone a su participación en organizaciones internacionales y a los intercambios con otros países.

«Nos preocupan los informes de que varios países revocaron los permisos de sobrevuelo para impedir que el presidente de Taiwán visitara Esuatini», aseguró a la AFP un portavoz del Departamento de Estado estadounidense.

«Estos países están actuando a instancias de China al interferir en la seguridad y la dignidad de los viajes rutinarios de los funcionarios de Taiwán», añadió el vocero, sin nombrar a los países.

«Este es otro caso más de la campaña de intimidación que Pekín lleva a cabo contra Taiwán y sus partidarios en todo el mundo», agregó el funcionario.

En respuesta, la cancillería china afirmó que se trataba de una «discusión de los hechos».

El vocero de la cancillería china, Guo Jiakun, apuntó que «Estados Unidos ha criticado de manera irresponsable las acciones legítimas de China para salvaguardar su soberanía nacional e integridad territorial».

Pekín había dicho el miércoles que tenía un «gran aprecio» por los países africanos que bloquearon los permisos para el viaje de Lai previsto para esta semana.

El secretario general de Lai, Pan Men-an, señaló anteriormente que «la verdadera razón es que las autoridades chinas ejercieron una intensa presión, incluida la coacción económica».

Esuatini, ex Suazilandia, forma parte de los 12 países del mundo que todavía reconocen a la «República de China», nombre oficial de Taiwán. El resto, así como la ONU, reconocen a Pekín como único representante oficial de China.

El presidente estadounidense Donald Trump tiene previsto una visita a China a mediados de mayo.

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