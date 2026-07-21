EEUU condena las «acciones peligrosas» de Pekín en el disputado mar de China Meridional

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Manila/Pekín, 21 jul (EFE).- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, condenó este martes «las acciones peligrosas y agresivas» de Pekín en el mar de China Meridional, tras un encontronazo el lunes entre guardacostas chinos y barcos filipinos en estas estratégicas aguas en disputa.

«Estados Unidos condena las acciones peligrosas y agresivas contra el personal de la Marina filipina en el banco de arena Second Thomas (…) e insta a China a cesar de inmediato su conducta desestabilizadora», remarcó en un comunicado Rubio, quien se encuentra en Manila para participar en la reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Pekín reclama la soberanía de prácticamente la totalidad del mar de China Meridional, por donde transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

El principal riesgo es que estas aguas se conviertan en escenario de un potencial conflicto indirecto entre China y EE.UU., pues Washington mantiene un pacto de defensa mutua con Filipinas.

Manila y Pekín -que convocó este martes al embajador filipino para expresar una «firme protesta» tras lo sucedido- se acusan mutuamente de la colisión en el arrecife Second Thomas, donde ambos países mantienen tensiones persistentes.

La Guardia Costera de China (CCG) dijo en un comunicado que alrededor de las 9:00 horas del lunes (01:00 GMT) dos botes de goma procedentes del buque Sierra Madre, varado por Manila en Second Thomas (conocido en Filipinas como Ayungin y en China como Ren’ai), se aproximaron rápidamente y embistieron a la embarcación china, pese a reiteradas advertencias explícitas.

La CCG denunció que la parte filipina «golpeó de forma malintencionada» a los agentes chinos con remos, pértigas y otras herramientas, frente a lo cual su personal respondió con advertencias verbales y «contramedidas recíprocas».

La versión de los hechos de las Fuerzas Armadas de Filipinas indica que las dos lanchas neumáticas se acercaron al buque de la CCG «sin carácter confrontativo» y que fue el personal chino el que golpeó «de manera violenta y agresiva» en la cabeza a uno de sus militares con un bastón de madera.

Estas tensiones coinciden con el arranque de la reunión de ministros y representantes de Exteriores de la ASEAN -cuya presidencia rotatoria recae este año en Filipinas- y socios, entre ellos Washington y Pekín.

En Manila, Rubio subrayó que «el preocupante patrón de provocaciones de China contra las operaciones marítimas legítimas de Filipinas socava la paz y la estabilidad regionales y contradice directamente sus reiterados compromisos de resolver las disputas pacíficamente».

A la capital filipina también acudirá el jefe de la diplomacia de Pekín, Wang Yi, quien se espera que mantenga una reunión bilateral con su par filipina, Theresa Lazaro, según confirmó la Cancillería filipina, en el que sería el primer contacto entre los ministros de ambos países en dos años. EFE

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(foto)(vídeo)