EEUU confirma 4 muertos entre los 6 tripulantes del avión cisterna que se estrelló en Irak

1 minuto

Redacción Internacional, 13 mar (EFE).- Estados Unidos informó este viernes que cuatro de los seis tripulantes del avión cisterna LC-135 que se estrelló ayer en el oeste de Irak han fallecido.

«Aproximadamente a las 2 pm. (hora del este; 19.00 GMT) del 12 de marzo, un avión cisterna estadounidense KC-135 se estrelló en el oeste de Irak. Cuatro de los seis tripulantes a bordo han fallecido, mientras continúan las labores de rescate», informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). EFE

