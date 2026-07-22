EEUU confirma muerte de sargento desaparecido y eleva a 18 sus bajas en la guerra en Irán

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Washington, 21 jul (EFE).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó este martes la muerte del sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, previamente reportado como desaparecido, tras el ataque iraní del pasado 17 de julio contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania, lo que eleva a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra con Irán.

«El sargento Angel S. Rampersad es considerado muerto en acción el 17 de julio de 2026 durante un ataque enemigo en la base aérea Muwaffaq Salti, Jordania», indicó el Departamento de Defensa en un comunicado, en el que precisó que su estatus había sido actualizado a «paradero desconocido, se cree que fallecido».

Rampersad, de 28 años, había sido reportado como desaparecido después del ataque contra la instalación estadounidense en Jordania y con su muerte, asciende a tres el número de militares estadounidenses fallecidos en ese ataque, según el Pentágono.

La muerte de Rampersad eleva a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el pasado 28 de febrero, cuando comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán. EFE

dte/jrh