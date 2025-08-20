The Swiss voice in the world since 1935

EEUU considerará las opiniones «antiestadounidenses» de los solicitantes de beneficios migratorios

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el martes que buscará opiniones «antiestadounidenses», incluso en redes sociales, al decidir sobre el derecho de una persona a vivir en Estados Unidos. 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), encargado de las solicitudes de residencia o ciudadanía, anunció que ampliará la verificación de lo que publican los solicitantes en redes sociales. 

«Los beneficios de Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiestadounidenses», dijo el portavoz del USCIS, Matthew Tragesser, en un comunicado. 

«Los beneficios migratorios, como los de vivir y trabajar en Estados Unidos, siguen siendo un privilegio, no un derecho», subrayó.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que data de 1952, no define explícitamente el sentimiento antiestadounidense, que en la época se centraba más que nada en el comunismo.

Sin embargo, el gobierno de Trump ya ha tomado medidas enérgicas para denegar o rescindir visas de corto plazo a personas que considera que están en contra de los intereses de la política exterior estadounidense, especialmente en relación a Israel. 

Las últimas directrices sobre decisiones migratorias indican que las autoridades también analizarán si los solicitantes «promueven ideologías antisemitas». 

El gobierno de Trump ha acusado a estudiantes y universidades de antisemitismo por las protestas contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. 

El Departamento de Estado anunció el lunes que revocó 6.000 visas de estudiantes desde que el secretario de Estado, Marco Rubio, asumió el cargo en enero.

