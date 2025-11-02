EEUU coordina con la Iglesia católica ayuda para afectados por Melissa en el este de Cuba

Nueva York, 2 nov (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos divulgó este domingo que está coordinando con la Iglesia católica la distribución de ayuda humanitaria por valor de 3 millones de dólares para los afectados por el huracán Melissa en el este de Cuba.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dependiente del Departamento de Estado, indicó en X que se busca distribuir la asistencia «directamente a aquellos más afectados en el oriente de Cuba por la devastación» del huracán, que entró en la isla el pasado miércoles.

«Nuestras oraciones están con el valiente pueblo cubano», agrega el breve mensaje.

El anuncio se produce después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijera el pasado jueves a través de X que su país ofrecería ayuda humanitaria «inmediata» al «pueblo de Cuba afectado» por Melissa.

Un día antes, el jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano, había dejado fuera de la lista a Cuba al asegurar que EE.UU. estaba en «contacto estrecho con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas».

Rubio agregó el jueves que su Departamento emitiría una Declaración de Asistencia Humanitaria para Cuba y estaba preparado para dar ayuda «tanto directamente como a través de socios locales que puedan distribuirla de la manera más eficaz a quienes la necesitan».

El huracán ha provocado en Cuba cortes masivos de electricidad, derrumbes totales y parciales de viviendas e infraestructuras, cortes de carreteras, problemas generalizados en las comunicaciones, severas inundaciones y considerables pérdidas en la agricultura. EFE

