EEUU cree que los iraníes están hackeando sus sistemas de abastecimiento en gasolineras

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Redacción Internacional, 16 may (EFE).- Funcionarios estadounidenses sospechan que «hackers» iraníes están detrás de una serie de intrusiones en sistemas que monitorean la cantidad de combustible en tanques de almacenamiento que abastecen a gasolineras en varios estados, informó la CNN.

Los «hackers» exploraron sistemas de medición automática de tanques (ATG) que estaban conectados a internet y sin protección de contraseñas, lo que les permitió, en algunos casos, manipular las lecturas en las pantallas de los tanques, pero no los niveles reales de combustible, asegura la CNN, que cita fuentes informadas sobre las situación.

No se tiene constancia de que las intrusiones cibernéticas hayan causado daños físicos, pero las intrusiones han generado preocupación por la seguridad, ya que, en teoría, el acceso a un ATG podría permitir a un «hacker» provocar una fuga de gas sin ser detectada, según expertos privados y funcionarios estadounidenses.

Las fuentes indicaron que el historial de Irán de atacar los sistemas de tanques de gas le convierte en uno de los principales sospechosos. Sin embargo, advirtieron que el gobierno estadounidense podría no ser capaz de determinar con certeza quién fue el responsable debido a la falta de pruebas forenses dejadas por los «hackers».

De confirmarse la participación de Irán, sería el caso más reciente de Teherán amenazando la infraestructura crítica en territorio estadounidense, que permanece fuera del alcance de los drones y misiles iraníes, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.

La campaña de ciberataques también representa una advertencia para muchos operadores de infraestructura crítica en Estados Unidos, quienes han tenido dificultades para proteger sus sistemas a pesar de años de exhortaciones federales. EFE

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