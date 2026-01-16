EEUU critica a Sudáfrica por acoger barcos de guerra de Irán en unas maniobras navales

Nairobi, 16 ene (EFE).- Estados Unidos ha criticado a Sudáfrica por acoger barcos de Irán en unas maniobras navales que se desarrollan en sus aguas desde la semana pasada, mientras el régimen de la República Islámica reprimía las manifestaciones que sacudieron el país desde hace semanas.

En un comunicado emitido la pasada noche en la red social X, la Embajada de EE.UU. en Pretoria expresó su «preocupación y alarma» por informaciones periodísticas que apuntan a que la ministra sudafricana de Defensa, Angie Motshekga, y la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF) desafiaron las órdenes del Gobierno sudafricano de que Irán no participara en el ejercicio naval conjunto.

«Irán es un actor desestabilizador y un Estado patrocinador del terrorismo, y su participación en ejercicios conjuntos, en cualquier capacidad, socava la seguridad marítima y la estabilidad regional», afirmó la misión diplomática.

«Es particularmente inadmisible que Sudáfrica recibiera a las fuerzas de seguridad iraníes mientras disparaban, encarcelaban y torturaban a ciudadanos iraníes que participaban en actividades políticas pacíficas que los sudafricanos lucharon con tanto esfuerzo por conseguir», subrayó la nota.

La legación norteamericana concluyó que Sudáfrica «no puede dar sermones al mundo sobre ‘justicia’ mientras se acerca a Irán».

Sudáfrica acoge desde hace una semana el ejercicio naval “Voluntad de paz 2026”, que se desarrolla hasta este viernes en aguas próximas a Ciudad del Cabo (suroeste) y cuenta con la participación de buques de guerra del país austral, China, Rusia, Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Irán en un contexto de gran tensión geopolítica mundial.

China, Rusia y Sudáfrica son miembros fundadores de los BRICS, mientras que Irán y EAU se incorporaron al grupo en 2024.

Sudáfrica pidió este jueves a las autoridades de Irán que garanticen el derecho de sus ciudadanos a ejercer su derecho a «protestar de manera pacífica» en las masivas manifestaciones que vive el país desde hace semanas y en las que, según varias ONG, podrían haber muerto miles de personas.

El comunicado de la embajada estadounidense es el último episodio de las tensas relaciones que mantienen Washington y Pretoria desde que volvió a la Casa Blanca hace un año el presidente Donald Trump, quien ha cuestionado las políticas del Gobierno sudafricano.

En febrero pasado, además, Trump afirmó en una orden ejecutiva que Sudáfrica respalda a «actores negativos en la escena mundial», citando sus vínculos con Irán como uno de los motivos para recortar la financiación al país africano. EFE

