EEUU da a Serbia una exención de tres meses a sanciones sobre petrolera NIS para venderla

1 minuto

Belgrado, 15 nov (EFE).- Serbia obtuvo una exención de tres meses de Estados Unidos para intentar vender en ese periodo la petrolera NIS, controlada mayoritariamente por la rusa Gazprom y sometida a sanciones desde el 9 de octubre, una situación que ya bloquea pagos, frena el suministro de crudo y amenaza el abastecimiento de combustible.

«Anoche, muy tarde, recibimos una notificación del Gobierno de Estados Unidos con malas noticias y un mensaje difícil relacionado con NIS», declaró este sábado la ministra de Energía, Dubravka Djedovic Handanovic.

«Exigen la salida de la propiedad rusa de NIS», añadió.

El Gobierno serbio informó que Gazprom Neft y Gazprom, que conjuntamente controlan el 56 % de NIS, han solicitado a las autoridades estadounidenses autorización para ceder la gestión de la empresa a un tercero.

Las sanciones sobre NIS, donde el Estado serbio tiene el 29,9 %, se aplazaron varias veces pero al final entraron en vigor en octubre.

Los bancos han dejado de procesar los pagos de NIS y algunas empresas han suspendido el suministro de crudo, mientras que las autoridades estiman que la refinería solo podrá operar hasta el 25 de noviembre sin nuevas llegadas de petróleo.

El Gobierno de Serbia ha convocado para mañana una sesión de emergencia a la que han sido invitados todos los directores de empresas públicas para tratar la situación de NIS. EFE

