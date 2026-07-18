EEUU da la bienvenida a Otero Alcántara y pide a Cuba liberar al resto de presos políticos

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Washington, 18 jul (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dio este sábado la bienvenida a su país al artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que aterrizó hoy en Miami, y exigió a La Habana que libere a cientos de presos políticos.

«Luis Manuel Otero Alcántara, valiente artista cubano y líder del Movimiento San Isidro, llegó a Estados Unidos tras años de injusto encarcelamiento a manos del ilegítimo régimen cubano», explicó Rubio en un comunicado.

«Por atreverse a imaginar una Cuba libre, fue acosado, detenido y encarcelado en repetidas ocasiones; hoy, sin embargo, se encuentra en el exilio», añadió el texto firmado por el secretario de Estado, que no ofreció detalles sobre el permiso migratorio humanitario (‘parole’) que los familiares y amigos del opositor aseguran que le concedió Washington.

El opositor, detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales, las mayores en décadas en Cuba, llegó esta tarde al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de La Habana en un vuelo comercial.

Otero Alcántara llegó este sábado a Miami tras recuperar la libertad en la isla y recibir un amparo migratorio de Estados Unidos, después de cinco años encarcelado en Cuba.

A su llegada a Miami Otero Alcántara dijo a la prensa, que lo esperaba en el aeropuerto, que su «misión» es que Cuba sea «próspera» para todos los cubanos y lamentó la separación de familias.

«La Administración Trump mantiene su compromiso con la búsqueda de libertad frente a la tiranía por parte del pueblo cubano, así como con el apoyo a la democracia, la prosperidad y las libertades fundamentales», aseguró por su parte Rubio en el comunicado.

El Ejecutivo del presidente de EE.UU., Donald Trump, redobló este año la presión sobre La Habana, cortando el suministro de petróleo procedente de Venezuela tras la captura estadounidense del presidente venezolano depuesto Nicolás Maduro, y aumentando el volumen de sanciones sobre miembros de la Administración cubana y también sobre Gaesa, el conglomerado empresarial propiedad del ejército cubano.

«Exigimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente por el régimen. La comunidad internacional debe dejar de hacer la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen cubano y unirse a nosotros para exigir el fin de su represión», concluyó Rubio.

Otero Alcántara, considerado un preso de conciencia por la ONG Amnistía Internacional (AI), fue retirado la semana pasada del penal de Guanajay (oeste de Cuba) dos días antes de que cumpliera su condena por los delitos de «desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado». EFE

asb/seo