EEUU defiende en la ONU ataques a Irán para impedir que vuelva a amenazar con arma nuclear

1 minuto

Nueva York, 28 feb (EFE).- Estados Unidos defendió este sábado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los ataques contra Irán buscan impedir que pueda volver a amenazar al mundo con armas nucleares.

«La operación tiene como objetivo específico y estratégico desmantelar las capacidades balísticas que amenazan a los aliados, degradar los activos navales utilizados para desestabilizar las aguas internacionales e interrumpir la maquinaria que arma a las milicias proxy, así como garantizar que el régimen iraní nunca pueda amenazar al mundo con un arma nuclear», declaró el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz. EFE

