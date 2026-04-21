EEUU deja de ser el principal destino de las exportaciones suizas, que caen un 15,6 %

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Ginebra, 21 abr (EFE).- Las exportaciones suizas a Estados Unidos cayeron un 15,6 % interanual en el primer trimestre hasta los 9.779 millones de francos suizos (10.659 millones de euros), por lo que ese país dejó de ser el principal destino de los productos helvéticos vendidos al exterior, en un contexto de tensiones arancelarias.

Según las estadísticas publicadas este martes por las aduanas suizas, las exportaciones a Alemania superaron a las dirigidas al mercado norteamericano, ya que aunque cayeron también, un 6,1 %, se elevaron a 10.170 millones de francos suizos (11.085 millones de euros).

Las exportaciones a la Unión Europea en su conjunto crecieron un 3,5 %, hasta sumar 37.524 millones de francos suizos (40.905 millones de euros), y las ventas a China cayeron un 9,8 % hasta los 3.584 millones de francos (3.906 millones de euros).

Estados Unidos impuso en agosto del pasado año aranceles a Suiza del 39 %, siendo el país centroeuropeo uno de los afectados con gravámenes más altos por parte de la Administración de Donald Trump, aunque tras arduas negociaciones Berna logró reducirlos al 15 % en noviembre.

Las tensiones arancelarias, unidas a otros factores, parecen haber contribuido a un repliegue general del comercio exterior suizo, ya que las exportaciones totales bajaron un 4,2 % hasta los 66.935 millones de francos (72.963 millones de euros), la cifra más baja desde el tercer trimestre de 2021.

Las importaciones descendieron un 4,7 % hasta los 55.840 millones de francos (60.870 millones de euros).

La mitad de las exportaciones pertenecieron al sector químico y farmacéutico, que fue uno de los que sufrió un mayor retroceso (-8,1 %), mientras que en segunda posición se mantuvieron relativamente estables las de maquinaria y electrónica, y en el tercer puesto incluso subieron las de relojería, un 2,1 %. EFE

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