EEUU deposita sus esperanzas en la mediación de Pakistán para terminar la guerra con Irán

afp_tickers

5 minutos

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su esperanza en un avance hacia el fin de la guerra con Irán, al recurrir a los mediadores pakistaníes para que ayuden a impulsar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo.

La víspera el presidente Donald Trump había advertido que las negociaciones, que se han prolongado durante semanas con altibajos, están «justo en el límite» entre alcanzar un arreglo o reanudar los ataques.

«Creo que los pakistaníes viajarán hoy a Teherán. Así que esperemos que eso impulse aún más el proceso», dijo Rubio el jueves a periodistas.

Un alto el fuego el 8 de abril detuvo la guerra iniciada semanas antes por ataques de Estados Unidos e Israel, pero los esfuerzos de negociación, incluidas unas históricas conversaciones cara a cara celebradas en Islamabad, no han logrado hasta ahora alcanzar un acuerdo duradero.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a quien se considera cercano al poderoso jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, visitó Irán por segunda vez en una semana el miércoles.

Los medios iraníes, incluida la agencia de noticias ISNA, han reportado con base en fuentes anónimas que el propio Munir podría visitar Teherán el jueves, pero las autoridades pakistaníes no han hecho comentarios sobre ningún plan de viaje del jefe militar.

Sin embargo, Pekín anunció que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, viajará el sábado a China, que también ha participado en los esfuerzos de mediación para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Aunque la guerra abierta y los ataques en todo el Golfo han disminuido, el estancamiento derivado de las confrontaciones sigue pesando sobre la economía mundial.

– «Nos molestó mucho» –

En abril, Pakistán fue sede de las únicas negociaciones directas, en las que Munir ayudó a mediar, entre funcionarios estadounidenses e iraníes que se han llevado a cabo desde que estallaron las hostilidades.

Las conversaciones finalmente fracasaron y Teherán acusó a Washington de hacer «demandas excesivas».

Desde entonces, ambas partes han intercambiado múltiples propuestas, con la amenaza de nuevos ataques acechando a la vuelta de la esquina.

Teherán está en alerta ante esa posibilidad de una nueva escalada. El negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió el miércoles a Washington de una «respuesta contundente» si Irán fuera atacado.

El portavoz de la cancillería de la república islámica, Esmaíl Baqai, dijo que Irán estaba examinando una propuesta enviada por Washington, al tiempo que reiteró sus demandas sobre la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero y se ponga fin al bloqueo naval que mantiene Estados Unidos.

A pesar de la retórica incendiaria contra Irán, Trump se encuentra bajo presión política en su país para encontrar una solución ante el aumento de los costos de la energía.

El alto el fuego detuvo los combates, pero no ha reabierto el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital que normalmente transporta alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Irán impuso un bloqueo de ese paso como parte de su represalia y solo ha permitido el paso de pocos buques en las últimas semanas, al tiempo que introdujo un sistema de peaje.

El secretario Rubio también criticó el jueves a los aliados de Estados Unidos en la OTAN por su negativa a ayudar en la guerra.

«El presidente Donald Trump no les está pidiendo que envíen sus aviones de combate. Pero ellos se niegan a hacer nada», afirmó. «Esto nos molestó mucho».

– Ataques en Líbano –

En otro frente de la guerra, el ejército israelí anunció a primera hora de este viernes que abatió a dos hombres en el sur de Líbano, cerca de su frontera.

Estos «individuos armados que se movían de manera sospechosa a unos cientos de metros del territorio israelí» murieron en un ataque aéreo, precisaron las fuerzas militares.

El jueves, medios estatales libaneses informaron que un ataque israelí dañó un hospital en el sur del país.

A pesar de un alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril, Israel continúa sus operaciones en Líbano, donde dice combatir al grupo proiraní Hezbolá.

Los ataques israelíes han cobrado la vida de 3.089 personas en ese país, entre ellas 116 socorristas y trabajadores sanitarios, desde el inicio de las hostilidades el 2 de marzo, según un recuento del Ministerio de Salud libanés revelado el jueves.

Líbano se vio sumido en la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó un ataque contra Israel para vengar la muerte del entonces líder supremo iraní, Alí Jamenei.

El jueves, Estados Unidos sancionó a nueve personas vinculadas a Hezbolá a las que acusó de «obstaculizar el proceso de paz en Líbano».

bur-anb/cm/jvb/avl-an-arm/cjc